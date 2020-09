Fulvio Abbate chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Fulvio Abbate chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata dello scrittore del GF Vip.

Fulvio Abbate è un giornalista e scrittore italiano. Nonostante provenga da un ambiente fatto di cultura e libri, Fulvio ha scelto di volersi mettersi in un contesto completamente estraneo a quello a cui è abituato: quello televisivo. Lo scrittore, infatti, è stato scelto da Alfonso Signorini per essere uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Nome: Fulvio Abbate

Data di nascita: 20 dicembre 1956

Età: 64 Anni

Segno zodiacale: sagittario

Professione: giornalista, scrittore e critico d’arte

Luogo di nascita: Palermo

Tatuaggi: nessuno

Social: Instagram, Youtube.

Fulvio Abbate: vita privata

Fulvio Abbate è uno scrittore siciliano, nato a Palermo il 20 dicembre nel 1956. In lui c’è sempre stata una certa passione per l’ambito filosofico, per questo motivo ha scelto di studiare questa materia all’università e consegue la laurea nel 1951 con una tesi incentrata sull’apocalisse. Dopo la fine del suo percorso universitario, sceglie di approdare nel mondo del giornalismo, iniziando a collaborare con un quotidiano siciliano, ma finita la loro collaborazione sceglie di lavorare con diverse testate nel ruolo di opinionista. Abbate scrive per Il Mattino e Il Messaggero e tanti altri importanti giornali.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nel 1996 si sposa con Fiorella Bonizzi. I due, durante un viaggio negli Stati Uniti, scelgono di celebrare le loro nozze attraverso un rito civile nella città che non dorme mai: Las Vegas. Dal loro matrimonio nasce nel 2003 la figlia Carla.

Fulvio viene chiamato e presentato come il Marchese, ma nonostante il nome che il pubblico gli ha affidato, sembrerebbe non aver alcun legame con la nobiltà.

Fulvio Abbate: carriera

Come anticipato, Fulvio non è soltanto un giornalista ma è noto al pubblico per essere anche un abile scrittore. Nel 1990 riesce ad avere all’appoggio e il favore della critica grazie al suo romanzo di debutto Zero Maggio a Palermo. Il manoscritto racconta ai lettori la sua esperienza, da militante comunista, a contatto con la sua contemporaneità. Il tutto accompagnato da uno stile visionario e lirico che ha fatto breccia nel cuore degli esperti del settore.

Nella sua seconda opera, invece, Sul conformismo di sinistra, parla dal suo distacco da questa visione politica e sceglie di concentrarsi su altri generi letterari. In particolar modo sull’autobiografia. Tutta la sua produzione letteraria ha come tema centrale gli elementi a lui cari, come Palermo, la città in cui è nato, Roma, e la filosofia.

Oltre all’esperienza di scrittore, Abbate lavora per Dagospia, Linkiesta e tanti altri. Non per questo, provenendo dall’ambiente letterario, non disegna l’ambiente televisivo. Dal 1998 fino al 2019 ha lavorato alla trasmissione Teledurruti, in onda su TeleAmbiente e da marzo dello scorso hanno è approdato sul web con un canale youtube.

Ma ora Fulvio Abbate è nel cast del GF Vip, ma entrerà in un secondo momento nella casa insieme ad altri personaggi, è pronto a farsi conoscere da un pubblico con cui non si è mai approcciato prima d’ora.

Fulvio è pronto a mettersi in gioco e magari farà cambiare idea al popolo della rete, che non lo ha apprezzato quando ha stroncato Chiara Ferragni.

