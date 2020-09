Cremonini, dal 18 settembre il nuovo singolo ambizioso e rivoluzionario “Ciao”

A quasi un anno dall’uscita della raccolta “Cremonini 2C2C the best of”, il prossimo 18 settembre Cesare Cremonini pubblicherà il terzo inedito “Ciao”, dopo “Al telefono” e “Giovane stupida”. Il brano verrà accompagnato anche dal video.

Il cantante bolognese torna alla ribalta con un nuovo singolo estratto dall’album “Cremonini 2C2C the best of”. “Ciao”, questo il titolo del terzo singolo che sarà accompagnato da un videoclip musicale, uscirà il 18 settembre su Youtube.

Cremonini: “questo è il pezzo più ambizioso della mia storia.” Leggiamo insieme la motivazione che lo stesso cantante ha dato sul suo profilo instagram e leggiamo il testo completo.

“Il significato e la nascita della canzone Ciao”

Cremonini ha affermato che “‘Ciao‘ è la canzone con cui dico addio al mio passato, dopo un 2020 che ha spostato pesi enormi nella vita di tutti e che per me ha significato una rinascita in ambito personale. Il testo esce da una camera da letto per dire addio a qualcosa di più ampio, perché quando l’ho scritta sentivo che i titoli di coda erano imminenti”. Un pezzo particolare, per certi versi unico all’interno della discografia del l’ex frontaman dei Lunapop.

Lo stesso Cremonini ammette che sia il video che la produzione musicale rappresentano una novità, una sorta di rivoluzione e ambizione. Non ci resta che guardare il video ufficiale.

Testo completo di “Ciao”

Io te l’avevo detto

Che qui non si andava avanti

Io te l’avevo detto

E adesso è inutile pensarci

Io te l’avevo detto sì, e allora

perché non mi ascoltasti?

Quando te l’ho detto dov’eri e comunque

Se te l’ho detto era già tardi

Ora non mi ricordo

cosa mi hai risposto

Ma sono quasi certo che per te io

Fossi come un morto

Quindi fammi un favore adesso

Torna nel mio passato

E se ci riesci portami anche un bel fiore

Che il mio funerale c’è già stato

Io te l’avevo detto

Non guardare la vita degli altri

Io te l’avevo detto e adesso guarda

Vivi di rimpianti

Io te l’avevo detto molte volte, più di mille

Ma ora che posso farci?

Se vuoi te lo ridico un’altra volta

Se hai voglia di ascoltarmi

Ciao

È…

Nel 2021 l’artista emiliano ritornerà a suonare dal vivo, dopo il rinvio dei concerti negli Stadi del 2020 causata dagli eventi legati alla pandemia di Covid-19.