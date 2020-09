Chris Evans e la foto di nudo, la gaffe hot di Capitan America

Chris Evans ha commesso un errore. Ha pubblicato per sbaglio una sua foto hot. E così Capitan America diventa un Capitan Fail. Leggiamo cosa è successo.

Sul fatto che Chris Evans sia sexy nessuno ha dei dubbi, infatti detiene il primo posto in classifica per avere gli addominali più sexy del pianeta.

Chris Evans, l’attore che presta il volto di Capitan America nella saga di The Avengers è stato recentemente al centro del gossip mondiale a causa di uno scatto hot, erroneamente pubblicato dall’attore nelle sue stories di Instagram.

Errore a cui Chris ha rimediato rapidamente, eliminando subito lo scatto incriminatorio. Ma i suoi follower sono stati più veloci di lui. Così lo scattò è finito nel web e soprattutto su Twitter dove la star americana è entrata in tendenza.

Epic Fail per Capitan America

L’attore, produttore e doppiatore americano nel corso della sua carriera ha avuto modo di sperimentare diversi ruoli, dai più drammatici ai più irriverenti. Anche se Capitan America è il ruolo che gli ha dato il successo mondiale, Chris ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo cinematografico all’età di 19 anni.

Un ragazzo dalle mie qualità, che con molta gavetta e passione è riuscito ad imprimere la sua presenza nel panorama internazione.

Ma parlando di The Avengers (l’intera saga conta 4 film: The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame , senza contare i film a solitario dei protagonisti, tra cui Capitan America: Civil War e Capitan America The Winter Soldier). L’amico e collega Mark Ruffalo ha deciso di “ironizzare” sulla foto hot del collega, creando un parallelismo tra l’imbarazzo di Chris Evans e l’imbarazzo nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ( tra l’altro è stato recentemente nominato al Premio Nobel per la Pace 2021)

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See… silver lining. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020

Secondo Mark, non è Chris quello imbarazzante ma Trump. Il commento di Mark Ruffalo (contro Trump) è un gesto da vero amico, mentre il fratello Scott Evans l’ha presa sul ridere: “Non ero sui social media nella giornata di ieri, cosa mi sono perso?”.

Was off social media for the day yesterday. So. What’d I miss? — Scott Evans (@thescottevans) September 13, 2020

Un siparietto dalle sfumature comiche che sicuramente farà parlare per molto tempo di Chris Evans, anche se qualità per cui lo apprezziamo sono ben altre!