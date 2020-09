Capelli forti e nutriti sempre: ecco cosa devi mangiare

Chioma perfetta? Si può basta seguire alcuni semplici consigli, quindi per avere i capelli forti nutriti, scopri cosa devi mangiare.

E’ importante prendersi cura dei propri capelli non solo con prodotti specifici ma scegliendo un’alimentazione più sana. Curare i capelli dovrebbe essere un’abitudine, ma non lo è per tutte le donne. E’ importante sfoggiare una chioma sana, forte, voluminosa e ben nutrita. Spesso i la cura dei capelli passa in secondo piano.

Avere i capelli nutriti e sani è davvero importante, non basta utilizzare e applicare in modo corretto lo shampoo, il balsamo, le maschere e seguire le tecniche di asciugatura, ma talvolta la cura dei capelli parte anche dalla tavola.

Seguire una sana ed equilibrata alimentazione è davvero importante se si vuole avere una chioma in salute. Se si assumono cibi specifici si va ad agire direttamente sulla fibra del cuoio capelluto, in modo da nutrirla in modo adeguato. Così si favorisce la crescita del capello più sano, forte e resistente.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio su come sfoggiare una chioma forte e nutrita, ponendo attenzione al cibo.

Alimentazione sana perchè è così importante per la chioma

Un’alimentazione sana ed equilibrata è importante per il nostro organismo e soprattutto per la nostra chioma. Infatti dovremmo portare a tavola regolarmente alimenti ricchi in vitamine, acidi grassi insaturi, proteine e sali minerali.

La fibra del cuoio capelluto è formata dall’80% di cheratina, poi da acqua, minerali e grassi. Se la fibra del capello non è in salute e non viene nutrita in modo corretto, la chioma apparirà debole, secca e poca luminosa.

I capelli devono essere curati come la pelle, non vanno mai trascurati, basti pensare a quanti gesti errati si commettono durante il giorno, che possono indebolire al chioma. Tinture, decolorazioni, permanenti, utilizzo frequente di piastre e prodotti per definire styling possono danneggiare ed indebolire i capelli. Se l’80% del capello è formato da cheratina, che è una proteina e noi ne limitano l’assunzione, non a caso i capelli saranno indeboliti. Si sa che oltre all’alimentazione è opportuno curare i capelli seguendo i rituali di bellezza e vivere serene e rilassati. Lo stress è la principale causa di capelli deboli e spenti.

Cerchiamo di capire cosa mangiare per avere capelli forti e nutriti.

Capelli forti e nutriti: ecco cosa devi mangiare

Ecco gli alimenti che non dovrebbero mai mancare a tavola, scopriamoli.

1-Frutta secca: contiene molto zinco, un alleato importante per i nostri capelli, in quanto previene la caduta. Contiene gradi quantità di acidi grassi omega 3, che svolgono un ruolo importante sulla luminosità e rinforza la fibra. Potete inserire nella dieta quindi le mandorle, gli anacardi e le noci. I semi di zucca, di lino e di girasole, rappresentano degli alleati per i capelli in quanto sono ricchi in acidi grassi omega-6, zinco e ferro, che hanno proprietà rigeneranti e ricostituenti. Potete provare a mangiare la frutta secca come spuntino di metà mattinata. Ricordiamo che sono poco calorici ma molto nutrienti, il mix di noci sono ricchi in proteine e fibre alimentari che collaborano al funzionamento impeccabile del tuo organismo.

2-Salmone: contiene acidi grassi omega 3, vitamine del gruppo B e vitamine liposolubili come la vitamina A e la vitamina D. Le vitamine, tra cui quella A va a lubrificare il follicolo pilifero, in questo modo si preserva lo stato di salute, prevenendo la caduta.

3-Uova: un alimento molto versatile, che si presta alla preparazione di diversi piatti. Quando si parla di uova, si fa riferimento a quello di gallina, che si possono servire anche a colazione, a pranzo e a cena, si possono preparare in pochissimo tempo tante ricette. E’ un alimento ricco di sostanze nutritive, ma contiene anche il colesterolo, quindi non bisogna mangiarne tante, bastano 2 uova a settimana. Le uova rinforzano il cuoio capelluto e agiscono direttamente sulla crescita dei capelli. Inoltre apportano il ferro che è in grado di trasportare l’ossigeno ai follicoli, andando quindi a fortificare ulteriormente la cute, rendendo i capelli più sani e resistenti.

4- Frutta e verdura: quasi tutte le verdure apportano benefici, ma in particolar modo le melanzane, il sedano e gli asparagi sono ricche di zinco. Questo riesce a mantenere i capelli in buona salute. Inoltre la frutta e verdure contiene vitamine e sali minerali che contribuiscono alla salute della chioma.

La vitamina C in essa contenute svolge un ruolo fondamentale per i capelli, perchè favorisce la produzione di sebo, una sostanza oleosa di fondamentale importanza per stimolare la naturale crescita dei capelli e preserva la luminosità.

E’ importante integrare nella dieta la frutta che contiene molta vitamina C, ecco quali, arance, mandarini, pompelmi, fragole, ananas, kiwi e ciliege. Le verdure quelle dalle foglie verdi che contengono la vitamina E, fortificano la chioma e prevengono la caduta dei capelli. Portate a tavola gli spinaci, ricchi di potassio, magnesio, calcio e acidi grassi omega 3 e calcio, broccoli e cavolo.

5-Yogurt bianco: è un alleato della salute dei capelli, per la presenza di calcio e proteine. Queste contribuiscono a nutrire la cute, evitando che i capelli si disidratano, mentre il calcio, favorisce l’ossigenazione dei tessuti e del cuoio capelluto, in modo da rendere i capelli più sani e forti.

6- Cereali, legumi e pane: contengono lo zinco e il ferro in grandi quantità, questi due minerali svolgono un ruolo importante in quanto producono i globuli rossi. Questi favoriscono l’ossigenazione del cuoio capelluto e quindi si va ad agevolare la crescita dei capelli e potete sicuramente sfoggiare una chioma più forte e in salute. In particolar modo l’orzo contiene la vitamina E, che va influire sulla salute della nostra chioma, perchè va a proteggere il cuoio capelluto dai raggi solari. I capelli risulteranno meno disidratati e contribuisce a far crescere i capelli.

Per quanto riguarda i legumi come io fagioli e le lenticchie, che sono ricche in proteine, contribuiscono ad aumentare la lunghezza e lo spessore dei capelli e a prevenire la cute secca. Non solo irrobustiscono il capelli e ne impediscono la rottura.

7-Carne rossa: è ricca in ferro, quindi è utile per ossigenare la chioma. Ma come bene sapete non bisogna eccedere. Il ferro è il protagonista per il rinnovamento cellulare del sangue, non solo va a trasportare l’ossigeno agli organi, ai muscoli e al cervello. Quindi si può dedurre che una carenza può determinare la debolezza della struttura del capello.

E’ importante quindi seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, ma in caso di patologie specifiche, o se state seguendo una dieta particolare, chiedete sempre il parere medico.

Per avere capelli forti nutriti, hai capito cosa mangiare? Quindi poni sempre la giusta attenzione!