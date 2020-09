Biscotti yogurt e cacao senza burro e senza uova, ricetta rapida e sana!

La prima colazione è così importante che non possiamo proprio rinunciare al gusto, anche se siamo a dieta non importa, perché oggi vi proponiamo una ricetta super sana ma al contempo golosa: biscotti con lo yogurt e cacao ma senza burro e senza uova.

La colazione è il pasto più importante della giornata e così deve essere sostanziosa ma non eccessivamente pesante, genuina ed equilibrata al contempo.

Colazione ricca di gusto senza sensi di colpa!

Per accompagnare una tazza di bevanda vegetale, un caffè espresso, un tè, una tisana, una tazza d’orzo, è necessario sgranocchiare qualcosa di gustoso e nutriente per garantirci la giusta carica per la giornata. Oggi vi proponiamo dei biscotti davvero unici, preparati con ingredienti sani e genuini, che metteranno d’accordo i palati di tutta la famiglia.

Non è sempre necessario aggiungere grassi o zuccheri per rendere una merenda, uno spuntino o una prima colazione ricchi e prelibati, basta scegliere l’ingredienti giusti e saperli abbinare con cura, imparare a conoscerli, ed abituarsi anche a sapori nuovi.

La fetta di torta ci fa gola, il mini panino anche, la briochina non ne parliamo, ma anche tre o quattro biscotti al mattino ci rendono felici. Ed è per questo, che oggi, con questa ricetta, potrete permettervi il lusso, anche se siete a dieta, di sgranocchiare un biscotto in più senza sentirvi in colpa, grazie alla loro consistenza soffice e morbida ma soprattutto alla loro sostanza leggera e ipocalorica.

La ricetta dei biscotti al cacao senza burro e senza uova (versione con e senza yogurt)

Questa preparazione infatti non prevede l’uso di alimenti e raffinati, uova, e burro. Si tratta di biscotti che vedremo svilupparsi in due versioni: una proposta da noi che potrete studiarvi di seguito e con la quale potete cimentarvi variando alcuni degli ingredienti. Un’altra la trovate, semplice semplice, nel video tutorial. Entrambe sono due ricette di biscotti al cacao leggerissime e a prova di dieta!

Il tempo di preparazione di questa ricetta si aggira attorno ai 20 minuti per un tempo di cottura di un quarto d’ora circa e per un totale di soli 35 minuti. Le dosi degli ingredienti si riferiscono alla quantità di 30 biscotti e circa ogni biscotto apporta soltanto 50 o meno calorie.

Ingredienti

Avrete bisogno di 200 g di farina semi-integrale tipo 2 o 100% integrale, potete usare anche le farine gluten-free come quella di grano saraceno, 125 g di yogurt greco 0% grassi, 40 g di cacao amaro in polvere, 45 g di un dolcificante a scelta che non sia zucchero come il miele, lo sciroppo d’agave, il malto d’orzo o di riso, 70 ml di olio extravergine di oliva e un cucchiaino raso di bicarbonato per la lievitazione.

Preparazione

Prepararli è molto semplice, iniziate a setacciare la farina e mettetela all’interno di una terrina, poi versate il cacao amaro, il bicarbonato, il dolcificante scelto, e mescolate tutti insieme energicamente gli ingredienti.

Successivamente aggiungete l’olio e lo yogurt al vostro composto, iniziate a mescolare fino a che il composto non risulterà privo di grumi e ben amalgamato. Quando otterrete un composto omogeneo potrete riuscire a fare delle palline che andranno a formare poi vostri biscotti. Conclusa l’operazione delle palline e posizionate distanziate l’una dall’altra su teglia ricoperta da carta forno, potete cuocerli nel forno preriscaldato a 180° per un quarto d’ora. Una volta che saranno cotti sfornateli e fateli raffreddare un pochino prima di consumarli.

La preparazione di questi biscotti con yogurt e cacao senza l’aggiunta di burro e uova, come avete potuto constatare, è molto basica e facile da ripetere anche per più volte alla settimana. Se volete ottenere un risultato più corposo e sostanzioso potete aggiungere all’impasto della frutta secca tritata grossolanamente, ma anche delle scaglie di cioccolato fondente. Alla fine, spolverare i biscotti con un pochino di cocco rapè. Potete conservare i vostri biscotti in un recipiente di vetro chiuso ermeticamente per diversi giorni.