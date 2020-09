Alfonso Signorini prima del GF Vip ha ammesso di aver fatto una proposta ad Alessia Marcuzzi, ma quest’ultima ha declinato l’invito non molto contenta.

Alfonso Signorini, prima di essere il conduttore del Grande Fratello Vip, è il direttore di Chi. Uno dei settimanali più famosi e prestigiosi dedicati al mondo della cronaca rosa ed oltre ad accalappiare personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo da rinchiudere all’interno della casa più spiata d’Italia, si occupa anche di scovare i divi più amati dal pubblico permettendo loro di farsi conoscere sotto ottiche diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati.

Purtroppo però non tutto va come vorrebbe. Alfonso, infatti, ha ammesso ai microfoni di Libero Quotidiano che avrebbe voluto piazzare in copertina Alessia Marcuzzi, che durante il corso dell’estate è stata la protagonista del gossip che la vedrebbe al centro di un triangolo amoroso che vede anche la presenza di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che hanno fatto pace grazie al piccolo Santiago, ma quest’ultima ha declinato l’invito in quanto non avrebbe alcuna intenzione di mostrare il suo privato al pubblico.

“Avrei tanto voluto mettere Alessia in copertina per parlare del triangolo amoroso che l’ha vista protagonista quest’estate” ha esordito Alfonso Signorini su Alessia Marcuzzi, che di recente ha fatto chiarezza sul cast del GF Vip. “Lei non vuole, ma ormai funziona così: i personaggi non fanno altro che raccontarsi sempre meno” ha spiegato.

“Sui social si mostrano felici e contenti ma nascondono la verità pensando la gente sia stupida“ ha concluso, facendo intuire che forse qualcosa di vero sui gossip usciti quest’estate c’è.

Anticipazioni Temptation Island, Alessia Marcuzzi: “Ci sono stati dei momenti difficili”

Alessia Marcuzzi non ha mai nascosto di non voler parlare del gossip uscito durante il corso di quest’estate, ma ha preferito far parlare Stefano De Martino, che ha prontamente negato ogni cosa.

La conduttrice più che parlare della sua vita preferisce parlare dei suoi progetti professionali e nemmeno al pubblico sembra dispiacere poi così tanto sentire del suo lavoro, visto che tra qualche giorno tornerà in onda con un’edizione nuova di zecca di Temptation Island, che avrebbe dovuto debuttare sul piccolo schermo degli italiani settimana scorsa ma a causa di una coppia sono stati costretti a rimandare.

“Quello che avete letto in rete corrisponde alla verità: una coppia è scoppiata subito in quanto la fidanzata ha scoperto un tradimento da parte del suo compagno” ha ammesso Alessia ai microfoni di Verissimo. “E’ successo tutto non appena sono arrivati qui, ma non posso dirvi altro se non è che stata tosta da gestire e ci sono stati tanti momenti difficili” ha spiegato la conduttrice.

“Io divento una sorta di psicoterapeuta per le coppie che prendono parte al programma e quando lei ha visto il video, si tratta di un tradimento esplicito, è stato complicato” ha aggiunto Alessia Marcuzzi sulla coppia che ha fatto slittare Temptation Island. “E’ stato davvero spiazzante, soprattutto per la fidanzata, che non appena ha realizzato il tutto ha preso una vera e propria botta” ha concluso.

Alessia Marcuzzi prima di Temptation Island, tra l’evitare un gossip e l’altro, ha ammesso che quest’anno il pubblico dovrà aspettarsi davvero di tutto visto che una coppia ha abbandonato il programma non appena le telecamere hanno iniziato a riprendere il tutto.