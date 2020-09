Stefania Orlando, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Stefania Orlando, chi è? Età, altezza, peso, carriera, marito, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sulla conduttrice italiana.

Stefania Orlando è una conduttrice e showgirl italiana, protagonista da anni del mondo dello spettacolo. Bellissima e con un fisico statuario, è molto seguita anche sui social, ma chi è davvero Stefania Orlando? Chi è il marito? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutti i segreti e le curiosità su di lei.

Stefania Orlando: età, altezza, peso e vita privata

Nome d’arte: Stefania Orlando

Data di nascita: 23 dicembre 1966

Età: 53 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Attrice, Cantante, Conduttrice televisiva

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 177 cm

Account social: Instagram Facebook Twitter

Stefania Orlando è nata a Roma il 23 dicembre 1966. Va a vivere da sola, lasciando la casa dei genitori, quando ha solo 18 anni per seguire l’amore di quel periodo. Prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, si mantiene lavorando come fotomodella e l’agente immobiliare.

Nel 1997, dopo alcuni anni di fidanzamento, Stefania sposa l’attore Andrea Roncato. Il matrimonio, però, finisce dopo appena due anni.

Ritrova il vero amore nel 2008 con il musicista Simone Gianlorenzi. I due si sono sposati il primo luglio 2019 e non hanno figli.

La carriera

Debutta in tv nel 1993 come valletta di Sì o no? Dal 1994 passa in Rai dove diventa valletta del programma Scommettiamo che? Diventa conduttrice de I fatti vostri nel 1997 continuando a condurlo fino al 2003. Conduce anche la maratona di Telethon, Il lotto alle otto, le estrazioni finali della Lotteria Italia, Piazza Grande, Stelle con la coda, Festival Show, Uno Mattina in famiglia e tanti altri.

Nel frattempo si dedica anche alla recitazione partecipando ad una puntata di Don Matteo 6 e alla musica incidendo il primo singolo, nel 2007, Sotto la luna. Nel 2009, invece, pubblica il primo disco dal titolo Su e giù. Nel 2012 apre un blog dal titolo “L’Orlando Curiosa” che poi diventa una rubrica all’interno del settimanale Eva Tremila. Da settembre 2020 è una concorrente del Grande Fratello Vip 5.