Matilde Brandi: età, marito, figli, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’ex ballerina ed oggi showgirl.

Matilde Brandi, ballerina e showgirl, dopo essersi allontanata dal mondo dello spettacolo, è tornata in tv come concorrente di Tale e Quale Show 2018, ma chi è Matilde Brandi? Scopriramo tutti i suoi segreti.

Matilde Brandi: età, altezza e vita privata

Nome: Matilde Brandi

Data di nascita: 27 febbraio 1969

Età: 51 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Ballerina, Showgirl

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 173 cm

Peso: 55 kg

Account social: Instagram Facebook

Matilde Brandi è nata a Roma il 27 febbraio 1969 da mamma, Giuseppina e da papà Pietro. Ha due fratelli, Massimo e Mauro.

Dopo una lunga relazione con l’attore Paolo Calissano, è legata al commercialista Marco Costantini dal quale nel 2006 ha avuto le figlie gemelle Sofia ed Aurora.Per dedicarsi alle sue bambine, per un periodo, si è allontanata dal mondo dello spettacolo.

“Tornassi indietro, darei ancora la precedenza alle mie figlie. Nel mio ambiente, quando fai scelte così magari perdi dei treni, ma vederle crescere è uno spettacolo, ne vale sempre la pena. Ho rinunciato a proposte, soldi e popolarità. In questi anni mi sono stati proposti due reality, ma entrambi imponevano di stare a lungo lontana da casa, in un caso addirittura all’estero. Che senso avrebbe avuto partire per poi mostrarmi alle telecamere in lacrime per la nostalgia delle mie figlie?“, ha dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata al settimanale Oggi.

La carriera

Dopo essersi diplomata nel 1990 al balletto di Roma, nella stagione 1990/1991 come ballerina nella trasmissione Club ’92 con Gigi Proietti. Diventa famosa ballando nello storico programma di Raiuno, Fantastico. Dal 1992 al 1994 entra nel corpo di ballo di Buona Domenica e diventa prima ballerina insieme a Lorenza Mario nel 1995. Nel 1998 approda in radio conducendo la trasmissione Super.

Nel 1999 affianca Adriano Celentano nella trasmissione Francamente me ne infischio ed è la prima ballerina di Torno sabato, la trasmissione del sabato sera di Raiuno condotta da Giorgio Panariello. Diventa ballerina anche di Domenica In. Dopo essere diventata mamma nel 2006, torna in tv nel 2008 Scommettiamo che..? e nel 2011 di Ho imparato una canzone su Canale Italia. Nel 2015 è nel cast di Si può fare! mentre nel 2017 torna a lavorare al Bagaglino. A settembre 2018 partecipa a Tale e Quale Show e a settembre 2020 è una delle concorrenti del Grande Fratello vip 5.