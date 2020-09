Scopri quali sono i lati positivi dei vari segni zodiacali. Il parere delle stelle segno per segno.

Ognuno di noi è fatto di luce ed ombra e ciò significa che al di là di ciò che si sceglie di mostrare agli altri, tutti noi abbiamo aspetti positivi e negativi. Alcuni ce li portiamo dietro dall’infanzia e sono legati al modo di essere, alle esperienze di vita e agli esempi appresi durante la crescita. Altri sono il frutto di tante piccole cose sommate tra loro, di scelte di vita e di modi di fare appresi nel tempo. Tra tutti, però, ci sono anche quelli influenzati dalle stelle.

Aspetti che sono sia positivi che negativi e che più di altri caratterizzano ogni persona in base al suo segno zodiacale. Cosa che viene poi smorzata e sfumata dalla presenza dell’ascendente che, in questo caso particolare, gioca un ruolo davvero importante. Volendo conoscere meglio ogni segno dello zodiaco, proviamo quindi ad iniziare con i lati positivi che sono tipici di ognuno di noi.

Astrologia: i lati positivi dei segni zodiacali

Ariete – La voglia di fare

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono energici per natura. E questo è molto probabilmente l’aspetto positivo che li caratterizza maggiormente. Quando si ha a che fare con loro si viene come investiti da un uragano in grado di far venire voglia di fare anche alle persone più pigre. Si tratta di un modo di essere che li aiuta a fare più cose insieme e che li porta a fare esperienze di ogni tipo. Certo, a volte questo loro modo di fare li spinge ad essere un po’ troppo affrettati. Ciò nonostante sanno quasi sempre come cavarsela, dando poco peso agli errori che fanno e non perdendo mai il loro innato spirito di iniziativa. Altro aspetto positivo che i nativi del segno sanno esprimere in modi sempre diversi.

Toro – La stabilità emotiva

I nativi del Sole sono persone concrete e questo modo di essere li porta ad avere sempre un mood molto stabile. Oltre ad apparire sempre rilassati, sono quindi rassicuranti, convincenti e rilassanti. Quando decidono di fare qualcosa è sempre perché alle spalle c’è tutto uno studio che fanno in poco tempo ma che risulta essere sempre molto accurato. Attenti ad ogni minima cosa, sono sempre sicuri di se e delle proprie azioni e ciò li rende persone in grado di farsi ascoltare e di guidare chi, al contrario, non sa mai dove sbattere la testa. I nativi del segno sono, tra le altre cose, persone in grado di trasmettere una tale serenità di fondo, da attirare a se molte più persone di quante non si pensi. Se a ciò si unisce il loro essere sempre fedeli alla parola data, è facile immaginare come risultino essere tra i segni zodiacali più ricchi di aspetti positivi.

Gemelli – La genialità

I nati sotto il segno dei Gemelli sono noti per il loro essere solari. Amanti della vita, cercano infatti di trarne ogni aspetto positivo e per farlo si mettono sempre in gioco. Si tratta di persone alle quali piace molto stare tra la gente e che quando lo fanno riescono a far sentire chiunque a proprio agio. A ciò si unisce il fatto che hanno una mente sempre attiva e che, pertanto, sono portati ad avere idee geniali. Quando pensano, infatti, lo fanno in modo alternativo e spesso imprevedibile. E ciò li porta a formulare pensieri ai quali in pochi riuscirebbero arrivare. Risultano quindi essere parecchio interessanti. Cosa alla quale si unisce la loro proverbiale simpatia. Per questi ed altri motivi sono spesso cercati dagli altri che in un modo o nell’altro desiderano averli nella propria vita.

Cancro – L’affettuosità

I nativi del Cancro sono tra i segni più romantici e affettuosi dello zodiaco. Il loro modo di fare è sempre molto emotivo e li spinge quindi ad esprimere sentimenti a chi sta loro intorno. Visto che quando sono arrabbiati tendono a fare terra bruciata intorno a se, è più facile che ad averli vicini siano le persone che reputano importanti per la loro vita. Ciò fa si che i nativi del segno vengano visti sopratutto per il loro lato umano. Così, tra dolcezza, modi di fare e voglia di esprimere il proprio affetto alle persone che amano, questo è l’aspetto positivo che resta più impresso in chiunque ha a che fare con loro. Un aspetto del quale, tra le altre cose, i nativi del segno non si vergognano minimamente. Ma che, al contrario, considerano importante al punto da sfoggiarlo con chiunque.

Leone – Lo spirito di iniziativa

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono sempre pronti ad iniziare nuove cose. Ciò dipende da uno spirito di iniziativa innato e che per certi versi sembra essere addirittura contagioso. Che si tratti di lavoro, di un hobby da iniziare o di persone nuove da conoscere, i nativi del segno sono infatti sempre sul prezzo. Pronti più che mai a dare il meglio di se in tal senso. Per questo motivo, quando si ha a che fare con loro è molto facile trovarsi improvvisamente coinvolti in cose che non si sarebbe mai pensato di poter fare. Da bravi motivatori, i nativi del segno sanno infatti coinvolgere tutti in ciò che fanno. E tutto con un entusiasmo che non è pari a nessuno. Per questo motivo, sono spesso visti come persone solari e con tanta voglia di fare.

Vergine – L’efficienza

I nativi della Vergine sono noti per essere persone estremamente razionali. E anche se a volte questo aspetto può portare a dei modi di essere non sempre positivi, ce ne sono altri che sono davvero importanti. Uno tra tutti è l’efficienza che i nativi del segno dimostrano in tutto ciò che decidono di portare avanti. Efficienza che è figlia della razionalità e di tutto il lavoro di organizzazione che sono soliti fare prima di dare il via ad un progetto. Tutto ciò li rende persone che sanno sempre cosa stanno facendo e che pertanto appaiono sicure di se e sempre sul pezzo. Un aspetto che li rende spesso interessanti agli occhi di chi li incontra per la prima volta e che fa di loro persone in grado di dare un certo senso di sicurezza. Sopratutto quando si mettono a parlare di ciò che sanno.

