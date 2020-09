Focaccia con ricotta e zucchine, come preparare impasto e ripieno

Una torta rustica golosa ma leggera: la focaccia con ricotta e zucchine cuoce in poco tempo ed è anche molto leggera

Un po’ pizza, un po’ torta salata, la focaccia con ricotta e zucchine è la soluzione ideale per un pranzo veloce, per la merenda, anche da portare al lavoro. Ha il vantaggio che potete prepararla anche in largo anticipo e non vi tradirà mai.

Ingredienti semplici ma sani, poco calorica e molto gustosa, la focaccia con ricotta e zucchine. L’impasto deve lievitare abbastanza a lungo, ma intanto potete preparare il resto e dedicarvi anche a fare altro in casa. Una base semplice, un ripieno goloso ma molto leggero, ideale anche per quelli che sono a dieta. La combinazione ricotta e zucchine funziona sempre, provatela.

Focaccia con ricotta e zucchine, lievitazione lunga

Ingredienti:

500 g farina 00

300 g acqua

300 g zucchine

150 g ricotta

150 g stracchino

30 g pinoli

6 g lievito di birra fresco

basilico

aglio

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Preparazione:

Questa ricetta parte dalla base. Impastate la farina setacciata con il lievito di birra sbriciolato, 300 grammi di acqua e 15 g di olio extravergine. Quando l’impasto sarà compatto, aggiungete 10 grammi di sale e lavorate bene la pasta per renderla elastica.

Versatela in una ciotola infarinata, copritela con della pellicola e lasciatela lievitare per 75 minuti. A quel punto riprendetela impastandola di nuovo per un paio di minuti. Coprite di nuovo con la pellicola e lasciate lievitare ancora per altri 45’.

Poi tagliate le zucchine a rondelle sottili e rosolatele in padella con poco olio e uno spicchio di aglio schiacciato. Lavorate la ricotta insieme allo stracchino e un paio di cucchiai di olio, regolate di sale e pepe. Dividete la pasta in due parti quasi uguali e stendetele con il matterello sul piano infarinato per ottenere due sfoglie sottili. Mettete quella più grande in una teglia unta di olio con i bordi che fuoriescono leggermente.

Con un cucchiaio distribuite il mix di formaggio sulla base della pasta, poi aggiungete le zucchine, i pinoli tostati e diverse foglie di basilico. Quindi coprite con l’altra sfoglia e sigillate bene i bordi. Spennellate di olio e infornate a 200° in forno ventilato per 25 minuti circa, poi sfornate e servite caldo o tiepido.