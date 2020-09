Belen Rodriguez blocca Instagram: al sole senza slip – Foto

Belen Rodriguez esagerata su Instagram: senza slip, si rilassa al sole coprendo l’intimità con una mano e il social va in tilt. Boom di like e commenti.

Belen Rodriguez esagerata su Instagram. La showgirl argentina regala ai fan la foto mozzafiato che vedete qui in alto mandando letteralmente in tilt il famoso social network e portando a casa migliaia di like e commenti in pochissimi minuti.

Sdraiata al sole intenta a godersi una domenica di relax, Belen si mostra in tutto il suo splendore. Il reggiseno del bikini che indossa si mimetizza con il colore della sua pelle mentre lo slip è praticamente invisibile. La showgirl, infatti, copre la propria intimità con una mano lasciando intendere, forse, di non indossare gli slip.

Una foto che mostra la perfezione del corpo di Belen che è sempre più bella come sottolineano i fans, incantati di fronte alla foto.

Belen in topless in piscina: web in delirio

Prima ancora, Belen aveva pubblicato la foto in bianco e nero che vedete qui in alto in cui, in piscina, si mostra in topless coprendo il seno con le mani. Foto sensualissime e assolutamente perfette che, puntualmente, collezionano migliaia di like. Naturalmente, i fans non perdono l’occasione neanche per sottolineare l’incredibile bellezza della showgirl che, anno dopo anno, è sempre più bella.

Anche in tv continua ad incantare. Durante la prima puntata di Tu sì que vales 2020 animata dal litigio tra Rudy Zerbi e un concorrente, ha sfoggiato la sua bellezza ed eleganza.

Durante una tranquilla domenica di settembre, senza Santiago che ha trascorso la giornata con papà Stefano De Martino, Belen ha infiammato i social e i suoi 9,7 milioni di followers confermandosi una delle donne del mondo dello spettacolo più amate e seguite sui social.

Visualizza questo post su Instagram Tu donna, sorridi sempre…….. ♥︎♥︎♥︎ Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 3 Set 2020 alle ore 7:39 PDT

Nuovamente serena e rilassata, Belen continua a regalare scatti mozzafiato ai fan che dimostrano di gradire totalmente i suoi regali.