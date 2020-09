Come si vendicano i segni dello zodiaco

Scopri qual è il modo di vendicarsi di ogni segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Un famoso detto sostiene che la vendetta sia un piatto da consumare freddo. Non tutti però sono d’accordo o in grado di seguire questa regola e ciò accade perché ogni persona è diversa dalle altre. In base al modo di essere, alle esperienze e, perché no, all’influenza che le stelle hanno su di noi, il modo di vendicarsi quando ci si ritiene vittime di un’ingiustizia è sempre diverso. Non solo per entità ma anche per modalità.

C’è chi preferisce agire d’istinto nell’immediato, chi vuole prendersi del tempo per pensare più lucidamente e chi, fedele al detto di cui sopra, inizia a pianificare qualcosa di grandioso. Per conoscere e prevedere i modi di fare di chi ci circonda, ammesso di conoscerli abbastanza, ci si può quindi basare anche sullo zodiaco. Motivo per cui, oggi scopriremo qual è il modo con cui si vendicano i segni dello zodiaco. Un aspetto che è sempre bene conoscere, specie se si sta pensando di fare un torto a qualcuno.

Ecco come si vendicano i vari segni zodiacali

Ariete – Quelli che si vendicano subito

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete non sono soliti perdere tempo. Se si arrabbiano con qualcuno, cercano di farsela passare nel modo più semplice che conoscono ovvero attaccandolo per rendergli quanto ricevuto. Per loro la vendetta è quindi qualcosa di immediato e che prima viene consumata più soddisfazioni può dare. Ne consegue che il più delle volte sono così infuriati da non riuscire a pensare lucidamente, rischiando di essere addirittura più pesanti rispetto alla persona della quale intendono vendicarsi. Un atteggiamento che, alla lunga, può portarli a scontri molto accesi e alla fine di rapporti tutto sommato importanti. Scontri che con un minimo di riflessione in più si sarebbero potuti evitare.

Toro – Quelli che si prendono il giusto tempo

I nativi del Toro sono persone calme di natura e ciò li aiuta a valutare ogni situazione con estrema rilassatezza. La cosa avviene anche quando si arrabbiano per qualcosa o ritengono di aver subito un torto. Invece di vendicarsi all’istante o di attaccare chi hanno davanti, preferiscono dare tempo al tempo per riflettere sul da farsi. Il più delle volte, infatti, preferiscono attendere che siano le situazioni a dar loro modo di vendicarsi. E quando ciò avviene possono essere molto pericolosi. Perché se c’è una cosa che contraddistingue i nativi del segno è la buona memoria. Cosa che gioca sicuramente a loro favore e meno a quello di chi gli da contro. La vendetta, infatti, arriverà sempre in un momento in atteso, risultando così più difficile da digerire e più piacevole per loro che, anche se non sembra, amano vedere di aver avuto la meglio su qualcuno.

Gemelli – Quelli che se si vendicano lo fanno in modo teatrale

I nati sotto il segno dei Gemelli non sono persone necessariamente portate per la vendetta. In genere, infatti, tendono a vivere alla giornata. Ciò significa che non pianificano mai nulla e che anche quando arrivano ad uno scontro o subiscono un torto, non hanno un modo univoco di agire. Così, se talvolta possono decidere di sorvolare su qualcosa che li ha feriti, in altri casi possono incaponirsi fino a pretendere una vendetta. Quando ciò avviene, questa sarà sicuramente molto scenica ed elaborata. I nativi del segno, infatti, quando vogliono sanno dare il meglio di se e si parla di dare adito alla loro parte negativa, non sono da meno di molti altri segni. Se si fa loro un torto conviene quindi sperare di non beccarli mai nel momento sbagliato. In tal caso, infatti, la vendetta potrebbe essere ben più violenta del previsto.

Cancro – Quelli che pianificano tutto con cura

I nativi del Cancro sono estremamente emotivi. Quando si sentono feriti, finiscono quindi con il prendersela a male, mettendosi istantaneamente sulla difensiva. Questo loro modo di fare li spinge a pianificare vendette anche molto elaborate e tutto perché se ritengono di aver subito un torto, sentono il bisogno di restituirlo al mittente. Per farlo possono prendersi anche diverso tempo, cercando di colpire il bersaglio nel punto giusto. Un atteggiamento che non ci si aspetterebbe mai da loro, sopratutto perché sono soliti mostrarsi dolci e posati. Peccato che una volta infuriati per bene, il loro modo di essere cambi del tutto portandoli a dare il peggio di se persino con le persone alle quali tengono di più.

Leone – Quelli che si prendono un po’ di tempo per colpire a fondo

I nati sotto il segno zodiacale del Leone non amano essere feriti né tantomeno traditi. Quando ciò avviene finiscono con il diventare freddi come non mai, iniziando a meditare la vendetta. Il loro scopo è infatti quello di restituire ogni possibile torto ricevuto. Cosa che fanno mettendosi di impegno e agendo in modi anche subdoli. Se sono in guerra, infatti, i nativi del segno non sono soliti guardare in faccia nessuno. Per loro ciò che conta è finirla da vincitori e se questo comporta dover chiudere i ponti con qualcuno, non se ne preoccupano nemmeno. Ciò che gli preme davvero è sapere dove colpire. Una volta stabilito ciò, agiscono senza più preoccuparsi di come possono andare le cose. Ciò che conta per loro è infatti sentirsi appagati dalla consapevolezza di aver ottenuto ciò che volevano.

Vergine – Quelli che si vendicano in fretta

I nativi della Vergine non amano che qualcuno li tratti con poco rispetto e quando ciò avviene hanno una reazione quasi immediata. Che si tratti di perdere le staffe o di urlare, non si preoccupano minimamente di chi hanno intorno, mostrando il peggio di se senza alcuna remora. Fatto ciò, diventano pericolosi perché se da un lato si potrebbe pensare che terminata la sfuriata hanno finalmente soddisfatto il loro rancore, in realtà, il peggio deve ancora venire. I nativi del segno, infatti, sono soliti mettere in atto dei piani ben precisi e volti a farli ottenere la vendetta. Non è una cosa che fanno sempre ma solo quando si sentono davvero feriti nel profondo. Questo modo di agire li rende però più imprevedibili e di conseguenza pericolosi.

