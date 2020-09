Durissima lite nella prima puntata di Tu sì que vales 2020 tra Rudy Zerby e il concorrente Lucilio Jr Rizzo, compositore di musica classica.

Durissima lite a Tu sì que vales tra Rudy Zerbi e il concorrente Lucilio Jr Rizzo che si presenta alla giuria formata da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari come compositore di musica classica. Un talento che avrebbe sviluppato in pochi mesi riuscendo a comporre 300 sonate. Quando, però, comincia a suonare, il risultato non convince Rudy Zerbi e parte un duro botta e risposta tra Zerbi e il concorrente.

Tu sì que vales, il concorrente contro Rudy Zerbi: “Stai zitto, ma chi sei?”

Dopo aver ascoltato l’esibizione musicale di Lucilio, Rudy Zerbi ha espresso immediatamente il suo parere. “Io pensavo che tu stessi provando se il pianaforte suonasse o no”, dice Zerbi. “Vieni al pianoforte Rudy, fai quello che ho fatto io”, risponde Lucilio. “Ma io non sono capace”, replica Zerbi. “Allora stai zitto“, sbotta il concorrente.

“Tu non hai fatto neanche una melodia perchè non aveva senso quello che stavi suonando. Prova a fare un po’ di autocritica, a riascoltarti e a renderti conto che, probabilmente, tra qualche anno, forse potrai cominciare a dire qualcosa, ma in questo momento sei venuto qua solo a provocare“, afferma duramente Zerbi.

“Il pubblico mi ha applaudito, poi il comportamento è un’altra cosa. Va bene quattro no, non fa niente. Me lo vado a prendere in America il successo“, replica ancora il concorrente che Maria De Filippi esorta a restare tranquillo e a non arrabbiarsi.

“Ci sono tanti talenti che aspettano con tanta umiltà e che aspettano di far vedere un talento che c’è. Se tu fossi entrato e avessi detto: ‘Ragazzi ho scoperto che mi piace il pianoforte e lo sto suonando. Vi faccio sentire il mio talento, ditemi cosa ne pensate’ avresti preso un applauso e forse quattro sì come principiante. Tu sei entrato dicendo ìnon so da dove mi è arrivato questo talento, forse dall’alto’. Dall’alto ti arriva un fulmine se ti sentono suonare così“, dice ancora Zerbi.

“Sei un maleducato. Ma chi sei? Di quello che hai fatto nella vita non me ne frega niente. Mettiti al pianoforte e fai meglio di me”, replica ancora il concorrente che poi lascia lo studio visibilmente arrabbiato.