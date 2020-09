Rimuovere lo smalto senza acetone: i metodi alternativi

Prendersi cura delle unghie è importante, è opportuno porre attenzione quando si toglie lo smalto. Avete mai pensato di rimuovere lo smalto senza acetone?

Togliere lo smalto senza danneggiare le unghie? Un problema per alcune donne, spesso lo rimuovono in modo sbagliato, ma è bello avere sempre in ordine e perfette le unghie. E’bello curare le unghie delle mani e piedi, così da averle sempre in ordine, le unghie non vanno trascurate mai. Ogni tanto concedetevi una seduta in un centro estetico, se non siete molto abili a fare una manicure a casa.

Lo smalto non va sempre applicato, perchè rovina le unghie, è opportuno fare delle vere e proprie pause, tra un’applicazione e l’altra. Anche l’utilizzo di solventi possono a lungo andare rovinare le unghie, potete provare delle soluzioni alternative al classico acetone. Scopri come rimuovere lo smalto senza acetone, seguendo i nostri consigli.

Rimuovere lo smalto senza acetone? Ecco alcuni metodi alternativi

Rimuovere lo smalto non è uno step facile, in particolar modo se lo smalto è di colore scuro, richiede del tempo. Se non lo smalto non viene rimosso per bene, c’è il rischio che sull’unghia rimangano dei residui che non garantiranno una buona manicure successiva.

Ma come si toglie lo smalto?

1- Acetone: la classica soluzione, comunemente utilizzata e conosciuta, ma non si consiglia in quanto è molto più aggressivo, perchè indebolisce le unghie, non solo può arrossire anche la pelle che la circonda. Inoltre ha un odore forte e fastidioso.

2- Solvente senza acetone: sono più delicati per le unghie e molto efficaci inoltre sono arricchiti da sostanze lenitive e idratanti, quindi hanno una duplice funzione, non solo rimuove lo smalto, ma cura le vostre unghie. In quanto quest’ultime appariranno lucide, lisce e più forti.

olio d'oliva, un ingrediente naturale che va a nutrire in profondità le unghie, basta applicare un pò su un discetto in cotone e strofinare sulle unghie. Il dentifricio, applicate un pò sulle unghie e lasciate agire per 3 minuti, poi strofinate energicamente con uno spazzolino piccolo, poi pulite con un pò di ovatta e lavate le mani e piedi. Potete potenziare l'effetto mescolando il dentifricio con il bicarbonato di sodio. Poi applicate sulle unghie, lasciate agire e poi rimuovete. L'alcool etilico, anche se l'odore è forte, è molto efficace per rimuove lo smalto. Distribuite un pò sul batuffolo di cotone e poi sfregate sulle unghie. Però visto che l'alcool potrebbe rovinare la pelle seccandola, non dimenticate di applicare un po' d'olio per unghie e la crema idratante. La lacca che normalmente utilizzate per i capelli, basta vaporizzare un pò e poi rimuovete lo smalto dopo qualche minuto.