Martin Castrogiovanni chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Martin Leandro Castrogiovanni è un ex rugbista di 38 anni. Lui è nato il 21 ottobre 1981 a Paranà sotto il segno della Bilancia, è alto centimetri 188 e pesa circa 117 kg. Suo padre è italiano mentre sua madre racchiude in sè diverse origini: tedesca, aborigena argentina e spagnola.

Fin dalla tenera età il modo dello sport lo affascina e lo emoziona per questo dedica di dedicarsi ad esso, in un primo momento inizia a giocare a basket per poi approdare al rugby, sua vera grande passione. Nel 2015 lo travolge una terribile notizia. Gli viene diagnosticato un tumore e i dottori gli danno solo 6 mesi di vita.

Ma, grazie a Dio, tutto va per il meglio: la massa risultò essere benigna e si potè operare: “Se non mi fossi fermato, probabilmente oggi non potrei muovere il piede. Non ho voluto né mia madre né mia sorella in ospedale. Inutile dire che non ho avuto paura, ma queste cose vanno affrontate”.

Nome: Martin Leandro Castrogiovanni

Età: 38 anni

Data di nascita: 21 ottobre 1981

Luogo di nascita: Paranà

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Conduttore ed ex rugbista

Altezza: 188 cm

Peso: 117 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Martin Castrogiovanni: Instagram

Martin Castrogiovanni è molto attivo sui social, il suo profilo Instagram conta 242mila followers e conta oltre 1700 post. Sul suo account ama condividere selfie, foto insieme alla sua famiglia e ed ai suoi amici ma sono presenti anche selfie e scatti che riguardano il suo lavoro. Sul web è possibile trovare diverse fanpage o profili farli, ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 38enne ha anche un profilo su Facebook dove conta circa 170mila followers. È solito condividere foto e video che riguardano la sua vita privata e la sua carriera: potete trovare il suo account qui. Su Twitter invece è seguito da 118mila persone e conta oltre 6mila tweet: è molto attivo e il suo account è questo.

Martin Castrogiovanni: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Martin Castrogiovanni sappiano che ha avuto una relazione con Giulia Candiago. La coppia era molto affiatata insieme tant’è che erano pronto a fare il grande ma nel 2014 la coppia ha disdetto tutto e si sono lasciati

Successivamente gli è stato attribuito un flirt con la pallavolista ed ex-gieffina Veronica Angeloni, gossip fin da subito negato. Di recente gli è stato attribuito un altro flirt con Valeria Marini subito smentito dai due. Attualmente è fidanzato con Daniela Marzulli con cui convolerà presto a giuste nozze come ha svelato in anteprima il settimanale Di Più Tv.

“Ho sempre pensato che le cose accadono quando devono accadere. Daniela è entrata nella mia esistenza senza che la cercassi, ma rendendomi subito l’uomo più felice del mondo. Ecco perché la sposo. E non vedo l’ora”, ha detto Castrogiovanni.

Martin Castrogiovanni: carriera

Per quanto riguarda la sua carriera sappiamo che essa inizia in Argentina quando entra a far parte dell’Atlètico Estudiantes di Paranà. Dopo questo pomettate inizio l’Italia gli offre l’opportunità nel Calvisano un club a livello professionale. Qui ottiene molte vittorie e vi rimane per 5 stagioni.

Ma il suo successo nel mondo dello sport non si ferma qui, infatti nel 2006 viene ingaggiato dal Leicester in Inghilterra e diventa uno dei giocatori più forti e più amati: tant’è che entra a fare parte della prestigiosa Hall of Fame inglese di rugby. Nel 2016 annuncia il ritiro dal rugby e apre una scuola di rugby per bambini, la Castro Rugby Academy: “Avevo pensato di smettere a Cardiff, nel 2015, dopo l’incontro del Sei Nazioni con il Galles. All’inno piango, poi prendiamo 70 punti e torno negli spogliatoi dove scopro che uno dei miei compagni più giovani sta postando una foto su Instagram e un altro già ha le cuffie con la musica a palla. Ho pensato che quello non era più il mio mondo, i tempi erano cambiati e io lì non c’entravo più nulla.”

Contemporaneamente alla sua carriera da rugbista porta avanti anche la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo esordio arriva nel 2012 con la conduzione di alcuni documentari su rete mentre nel 2013 viene invitato al Festival di Sanremo da Fabio Fazio.

Dal 2016 con Alessio Sakara conduce su Dmax “il più forte e nello stesso anno partecipa a Ballando con le stelle su Rai1, in coppia con Sara Di Vaira. Dal 2017 è alla conduzione di Tu si Que Vales al fianco di Alessio Sakara e Belen Rodriguez.

Nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione nel talent show Amici Celebrities, indossando la maglia bianca.

A settembre 2020 torna a condurre Tu sì que vales insieme a Belen Rodriguez e Alessio Sakara.