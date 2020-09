Gabriele Muccino e Matteo Salvini, botta e risposta sui social dopo l’aggressione subita dal leader della Lega Pontassieve.

Botta e risposta tra Gabriele Muccino e Matteo Salvini dopo l’aggressione subita dal leader della Lega a Pontassieve. Tutto sarebbe nato dalla risposta del regista ad un tweet di Nicola Zingaretti che ha espresso solidarietà a Salvini.

“Solidarietà a Matteo Salvini. L’odio e la violenza non devono contaminare la politica, per i democratici è una responsabilità e un valore assoluto”, ha scritto Zingaretti su Twitter dopo aver appreso dall’aggressione di Salvini.



Gabriele Muccino: “Ecco la mia risposta a Matteo Salvini dopo che è stata cancellata”

Sotto il tweet di Nicola Zingaretti, tra le tante risposte, è spuntata quella di Gabriele Muccino che ha scritto: “Solidarietà?!!!! A chi incita odio e violenza verso i più deboli?! No, grazie. Nessuna solidarietà. Non esageriamo adesso. Non siamo tutti buoni e uguali. Ci sono delle differenze di comportamento che hanno delle conseguenze. Anche comprensibili”.

La risposta del regista a Zingaretti è stata poi condivisa da Matteo Salvini su Facebook. Il leader della Lega, nel postare lo screenshot delle parole di Muccino, ha aggiunto: “Secondo il signor Muccino è ‘comprensibile’ che qualcuno metta le mani addosso a Salvini, e io non merito ‘nessuna solidarietà’ per l’aggressione subita ieri in Toscana a Pontassieve. Sarà anche un bravo regista, non lo discuto, ma come Uomo può migliorare…”.

Muccino, così, ha deciso di replicare ancora rispondendo direttamente al leader della Lega. Secondo quanto fa sapere su Twitter il regista, però, la sua risposta sarebbe stata cancellata. Motivo che lo ha così portato a pubblicare su Twitter lo screenshot della sua lunga risposta a Salvini.

“Posto garbatamente la mia risposta a @matteosalvinimi dopo che mi è stata garbatamente cancellata dal suo profilo Instagram. Gli insulti sistematici che sto ricevendo dai suoi simpatizzanti sono troppi e troppo vergognosi per far finta di nulla”, ha scritto il regista allegando lo screenshot che vedete qui sopra.



Posto garbatamente la mia risposta a @matteosalvinimi dopo che mi è stata garbatamente cancellata dal suo profilo Instagram. Gli insulti sistematici che sto ricevendo dai suoi simpatizzanti sono troppi e troppo vergognosi per far finta di nulla. pic.twitter.com/31cUqRIHB6 — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) September 11, 2020

Salvini replicherà ancora?