Flavia Vento chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Flavia Vento chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata della nuova concorrente del GF Vip.

Flavia Vento è stata scelta da Alfonso Signorini per essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. La showgirl ha scelto di mettersi alla prova in questa nuova avventura, ma non è nuova al mondo dei reality show. In passato, infatti, ha preso parte all’Isola dei Famosi di Simona Ventura e La Fattoria di Barbara d’Urso. La casa più spiata d’Italia era quell’esperienza che mancava alla carriera della showgirl.

Nome: Flavia Vento

Data di nascita: 17 maggio 1977

Età: 40 Anni

Segno zodiacale: Toro

Professione: showgirl

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 162 cm

Peso: 56 kg

Tatuaggi: una E sul polso, segno dell’amore per l’Egitto.

Social: @flaviavento7, Twitter.

Flavia Vento: vita privata

Flavia Vento è nata a Campo Dei Fiori, a Roma, il 17 maggio nel 1977. Suo padre è italiano, mentre sua madre ha origini olandesi. La showgirl non è figlia unica, ha anche una sorella di nome Sabina. Flavia sceglie di intraprendere un percorso di studi linguistici, diplomandosi al liceo linguistico delle Suore di Nevers.

Fin da piccola inizia il lavoro da modella per poi iniziare a studiare recitazione. Flavia è un’ambientalista e amante dei cani e da anni ha iniziato a praticare yoga. Purtroppo non riesce a legare con le donne, in quanto ha avuto numerose incomprensioni scatenate da episodi di gelosia, ma ha amicizie soltanto con uomini.

Flavia Vento è single, non ha un fidanzato. Da qualche tempo, infatti, si è dichiarata da Barbara d’Urso, che l’ha rimproverata più volte a Pomeriggio 5, come casta e pura, ma in passato ha avuto diversi flirt. Tra cui con Mimmo Calopresti, Manuele di Gresy e l’è stato attribuito un flirt, ma poi smentito, con Francesco Totti.

Negli ultimi anni, come anticipato, la showgirl ha sempre specificato che al momento è interessata soltanto alla sua vita spirituale e ai microfoni de La Zanzara ha confermato di essersi dedicato soltanto alla preghiera e di aver rinunciato alla vita carnale. “Se sei riuscito a stabilire un forte senso spirituale dentro di te, non hai più bisogno di quel tipo di contatto fisico“.

Flavia Vento: carriera

Flavia ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda, lavorando come modella tra Parigi e Milano. Nel 1999 inizia a farsi strada anche nel mondo della televisione, diventando la dea Fortuna ne Il Lotto alle 8 e testimonial di Lavazza. Successivamente riesce ad ottenere una copertina su Playboy e affianca Teo Mammucari, con cui non è in buoni rapporti , nella trasmissione Libero, dove è diventata famosa per entrare all’interno di un cubo.

Nel 2001 entra nel mondo della recitazione nella pellicola di Franco Oppini Gli Uccelli di Aristofane per poi passare alla conduzione di Stracult e recitare nel film Andata e Ritorno. Nel 2004 sperimenta il mondo di reality show, partecipando a La Fattoria, ma dopo poche puntate capisce che non è la dimensione adatta a lei e sceglie di abbandonare il progetto, ma le soddisfazioni non tardano ad arrivare. Nel 2005 conduce, per solo due puntate, Striscia La Notizia per poi approdare a Grimilde di Alba Parietti.

Prende parte anche a Parentesi Tonde e subito dopo viene coinvolta nello scandalo di Vallettopoli, in cui viene coinvolta anche la showgirl Belen Rodriguez). Nel 2008 approda all’Isola dei Famosi di Simona Ventura, dove c’è anche Belen, ma anche qui decide di ritirarsi dopo poco per poi tornare nell’edizione successiva dove, tanto per cambiare, abbandona la gara.

Dopo questa serie di esperienze, debutta nell’editoria con un libro dedicato alle poesie e dopo anni ritorna in tv come opinionista di Barbara d’Urso.

Flavia Vento politica

Flavio Vento è stata un’attivista politica. Si è candidata alle elezioni per la regione Lazio con il PLI e si è concentrata sulla salvaguardia dei cani e dell’affollamento dei canili. Di recente si è mostrata simpatizzante con il Movimento 5 stelle.

La showgirl è stata scelta da Alfonso Signorini nel cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip e siamo sicuri che, qualora non dovesse abbandonare la casa più spiata d’Italia prima del previsto, viste anche le sue precedenti esperienza nel mondo dei reality show, potrebbe regalare grandi soddisfazioni al pubblico del piccolo schermo. Magari, uno degli aitanti concorrenti scelti da Signorini, potrebbe anche farle cambiare idea in merito al voto di castità. Insomma, sembra essere un’edizione da non perdere.

