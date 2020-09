Cristina D’Avena: bikini striminzito, decolettè e lato b da urlo – Foto

Cristina D’Avena è una vera icona di bellezza: al mare con la sorella Clarissa, sfoggia un bikini striminzito e delle forme mozzafiato, foto.

Cristina D’Avena è sempre più bella. Al mare, insieme all’inseparabile sorella Clarissa, sfoggia un fisico da urlo. Con un bikini nero, la cantante mostra delle forme esplosive con decolletè e lato B assolutamente perfetti. Fisico al top anche per la sorella Clarissa con cui si diverte a giocare come “Terry e Maggie”, le due protagoniste di un famoso cartone animato di cui ha cantato la sigla.

Una foto che mette in risalto non solo la bellezza delle sorelle D’Avena, ma anche la loro complicità. Tantissimi i commenti ricevuti da Cristina tra cui spicca anche quello di Alessio Bernabei, l’ex frontman dei Dear Jack che, oggi, ha cominciato una carriera da solista. “Le sisters D’Avena non se battono“, ha scritto Bernabei complimentandosi con entrambe per la bellezza che fa parte del DNA di famiglia.

Cristina D’Avena in bikini: fisico al top e web in delirio

Per Cristina D’Avena non è ancora arrivato il momento di mettere da parte i bikini. Dopo aver incantato il web che l’ha definita l’immagine della perfezione, la cantante ha regalato una nuova foto ai fans mostrandosi bellissima, serena e sorridente. Un sorriso che ha sempre avuto sin da quando faceva programmi per bambini come Love me Licia.

Durante l’estate, poi, in vacanza, si è lasciata spesso immortalare in costume come nella foto qui in alto incantando letteralmente i suoi followers sempre più numerosi. Bellissima, dolcissima, sorridente e sempre disponibile, negli anni, la D’Avena ha conquistato davvero tutti, sia adulti che bambini. Alzi la mano, infatti, chi non ha mai cantato una sigla dei cartoni animati di Cristina che, con la sua voce, ha fatto compagnia a tantissime generazioni.

Bella sempre, Cristina continua a far sognare i suoi fans che, dopo aver amato Duets – Tutti cantano Cristina, il lavoro in cui si è divertita a cantare alcune delle sigle dei cartoni animati più amate con colleghi come Emma, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Loredana Bertè e tanti altri, aspettano il suo ritorno con nuovi progetti.