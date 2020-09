Claudio Gallo Golinelli: trapianto di fegato per il bassista di Vasco Rossi

Claudio Gallo Golinelli, lo storico bassista di Vasco Rossi, ha subito un trapianto di fegato: gli auguri del rocker di Zocca sui social.

Claudio Gallo Golinelli, lo storico bassista di Vasco Rossi nonchè suo grande amico, è ricoverato al policlinico Sant’Orsola per un trapianto di fegato. L’intervento è stato già eseguito come fa sapere Il Messaggero che aggiunge come il musicista si trovava a Priverno dove avrebbe dovuto tenere un concerto insieme ad altri musicisti tra cui Molinari della band di Zucchero, Foschini degli Stadio e Bagnoli della Steve Roger Band.

Trapianto di fegato per Claudio Gallo Golinelli: il messaggio di Vasco Rossi

Come fa sapere Il Messaggero, mentre si trovava a Priverno, Claudio Gallo Golinelli, come lo chiamano i fans di Vasco Rossi, è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno informato che era atteso d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per essere sottoposto ad un delicato trapianto di fegato.

Il Gallo, in passato, ha lottato contro un tumore al fegato nel 2008 come ha raccontato lui stesso a Il Resto del Carlino: “Ho lottato contro un tumore e lui mi ha aiutato a farcela cantando Vivere. Come ho ricambiato? Regalandogli i miei giri di basso e qualche bell’idea”.

Nel 2018, poi, un altro malore lo costringe a rinunciare al live di Vasco Rossi. Proprio il rocker ha pubblicato un messaggio sui suoi canali social esprimendogli tutto il suo affetto e il suo sostegno.

“Forza Gallo, siamo tutti con te”, ha scritto il rocker. Al messaggio di Vasco si sono uniti tutti i suoi fans. “Speriamo si riprenda presto. Forza Gallo, sei uno di noi”, “Forza Gallo, ti vogliamo bene”, “Gallo siamo tutti con te”, “Forza Gallo, con Massimino sempre sulla spalla sei in una botte di ferro💙! Più forte che mai! ci vediamo al VNSF2021”, “Un abbraccio immenso Gallo, riprenditi presto, questa casa aspetta te”, sono solo alcuni dei messaggi dei fan.