Wanda Nara, il reggiseno è completamente trasparente e la buonanotte ai fans è infuocata: la moglie di Icardi mostra tutto, foto.

Buonanotte infuocata per Wanda Nara che saluta i fan prima di andare a dormire con uno scatto davvero bollente. Come vedete nella foto qui in alto, la moglie di Mauro Icardi non lascia nulla all’immaginazione mostrandosi mentre indossa un reggiseno completamente trasparente che non lascia nulla all’immaginazione. Con delle strisce bianche che tirano su il decolletè, Wanda copre la zona più sensibile con una mano.

Una foto bollente e che è piaciuta tantissimo ai fans che, come sempre, aspettavano di vederla in tutto il loro splendore prima di chiudere la giornata e andare a dormire.

Wanda Nara, lato B da sogno: per i fans il fondoschiena più bello è il suo

Il fondoschiena di Wanda Nara è uno dei più belli di Instagram. I fan non hanno dubbi ed eleggono la moglie di Mauro Icardi una delle donne più belle e sensuali del social network. Se il lato A piace, a far impazzire tutti è il fondoschiena. La foto di Wanda che vedete qui in alto ha mandato letteralmente in tilt Instagram. Con un bikini nero, Wanda ha messo in evidenza il lato B, sempre perfetto. più di 363mila like per la moglie di Icardi che è sempre più seguita sui social.

Le foto sensuali di Wanda sono sempre molto apprezzate e i fans lo dimostrano a colpi di like e commenti anche se, negli ultimi giorni, il suo account Instagram sembra presentare dei problemi. Tuttavia, il numero dei followers aumenta sempre di più e i 6,9 milioni di utenti illuminati dal lato A coperto da un reggiseno trasparente, ora aspettando solo una foto altrettanto bollente per il buongiorno.

In attesa di un nuovo regalo, si godono le tantissime foto in bikini che Wanda ha pubblicato per tutta l’estate sfoggiando la sua incredibile bellezza.