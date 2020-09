Kevin Spacey, nuove accuse di molestie sessuali per l’attore premio Oscar

Kevin Spacey è nuovamente nel mirino per alcune recenti dichiarazioni di vicende avvenute negli anni ’80. A sporgere denuncia l’attore Anthony Rapp e un altro uomo, entrambi quattordicenni all’epoca dei fatti.

Nuovi guai giudiziari per Kevin Spacey, l’attore premio Oscar per ‘American Beauty‘ è stato denunciato per molestie sessuali dall’attore Anthony Rapp, attore di “Star Trek: Discovery” e da un altro uomo che ha chiesto di restare anonimo ma di cui sappiamo le iniziali C.D.

Kevin Spacey, altre accuse di molestie

Tre anni fa’ Anthony Rapp aveva già accusato Spacey di molestie ed oggi ritorna a parlare di quei fatti avvenuti circa 40 anni fa’. L’attore, che ha recitato in “Rent” a Broadway e nella serie della Cbs “Star Trek: Discovery“, era stato l’apripista per le altre denunce nei confronti di Spacey, conducendo alla fine della carriera del protagonista di “House of Cards“.

L’altro querelante, C.D., ha detto di aver incontrato Spacey da adolescente, quando aveva appena 12 anni, durante un corso di recitazione e che Spacey lo aveva invitato nel suo appartamento in più occasioni. Al rifiuto del giovane, stando al racconto, Spacey avrebbe tentato di violentarlo.

La nuova azione legale contro Kevin Spacey

La nuova azione legale è stata presentata presso la Corte suprema di New York a Manhattan: gli incresciosi eventi si sarebbero consumati quando Spacey aveva 26 anni e le vittime appena 14, e nella stessa abitazione dell’attore, in cui li avrebbe attirati con la scusa di aiutarli nella recitazione salvo poi violentarli.

Attualmente, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei legali dell’attore premio Oscar.

Dopo diverse udienze, rinvii e qualche decadimento delle accuse, la vita privata e giudiziaria del protagonista di “American Beauty” continua ad occupare le prime pagine dei giornali: un anno fa un’altra accusa di molestie era decaduta dopo che un querelante si era dichiarato indisponibile a testimoniare, un’altra si è risolta dopo la morte di un massaggiatore non identificato, mentre un’altra presunta vittima, lo scrittore norvegese Ari Behn, si è suicidato a Natale 2019.

Spacey intanto è anche indagato da Scotland Yard riguardo sei denunce di molestie e aggressioni sessuali che sarebbero avvenute a Londra mentre l’attore era direttore artistico dell’Old Vic Theatre dal 2004 al 2015.