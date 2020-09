GF Vip: svelato il cachet capogiro offerto a Giulio Berruti

Giulio Berruti non sarà al GF Vip per motivi professionali, ma Dagospia ha svelato la cifra da capogiro che Mediaset gli avrebbe offerto per accettare.

Il 14 settembre inizia il GF Vip e il cast del programma non è di certo un mistero. Anche se di recente Alfonso Signorini, prima del debutto di questa quinta edizione del reality show di successo di canale 5, ha svelato che per molto tempo ha corteggiato ben due personaggi che erano a tanto così da firmare il contratto che permettevano loro di varcare la famosa soglia rossa, soltanto che per impegni professionali o di natura legale non è stato possibile concludere il tutto.

Tra questi c’era il nome di Giulio Berruti che avrebbe dovuto far parte del cast completo di Signorini, ma che all’ultimo avrebbe dovuto gentilmente declinato l’invito. Il portale Dagospia ha svelato in esclusiva il cachet che Mediaset gli avrebbe offerto pur di vederlo essere uno dei coinquilini della quinta edizione del reality show di canale 5. Curiosi di sapere qual è la cifra rifiutata dall’attore?

Mediaset ha offerto 200 mila euro a Giulio Berruti per il GF Vip, ma lui ha gentilmente rifiutato preferendo continuare l’impegno lavorativo precedentemente preso.

Dagospia smaschera Signorini sull’assenza di Giulio Berruti al GF Vip

Dagospia non ha svelato soltanto il cachet di Giulio Berruti per il GF Vip, ma ha svelato anche quello che sarebbe il reale motivo per cui l’attore ha gentilmente declinato l’invito di Alfonso Signorini.

Il conduttore aveva rivelato che Giulio non poteva prendere parte al progetto perché impegnato a registrare una nuova serie tv, il portale conferma che lui effettivamente è occupato in questo progetto ma che il motivo principale del suo rifiuto risiederebbe in Elena Maria Boschi, la sua compagna, che non avrebbe fatto i salti di gioia all’idea di vedere il suo uomo nella casa più spiata d’Italia. Nonostante Signorini avesse garantito che lei era entusiasta all’idea di vedere impegnato Berruti in tv.

Giulio Berruti ha detto no al Grande Fratello Vip per la Boschi? Il portale sembrerebbe non aver alcun dubbio a riguardo, mentre il Direttore Chi assicura di aver parlato con entrambi, Giulio e la sua compagna, e che non erano assolutamente contrariati di fronte all’offerta ricevuta. Quale sarà mai la verità? Magari, qualora Berruti fosse realmente interessato, potrebbe sempre prendere parte alla prossima edizione.