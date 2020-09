Andrea Roncato è stato irremovibile: non interverrà al Grande Fratello VIP per dare spettacolo con la ex moglie.

Andrea Roncato è stato uno dei volti comici più famosi degli anni Ottanta e Novanta assieme al collega con cui aveva formato il duo Gigi e Andrea.

Negli anni seguenti il comico ha continuato la propria carriera nel cinema con una lunga serie di film comici e di cinepanettoni, ma è tornato ad attirare l’attenzione dei guru della televisione nelle scorse settimane.

Il motivo è il suo (brevissimo) matrimonio con Stefania Orlando, showgirl che quest’anno è stata selezionata da Alfonso Signorini per entrare nella casa del Grande Fratello VIP.

Dal momento che negli ultimi anni il Grande Fratello VIP è diventato il pretesto per indagare nella vita privata dei personaggi famosi, molti davano quasi per scontato che Stefania Orlando sarebbe stata messa “a confronto” con il suo ex marito e che avrebbe dato molti spunti di narrazione al sagace Signorini.

Purtroppo le cose non andranno affatto così: sembra infatti che Andrea Roncato non sia affatto disposto a prestarsi al gioco dei reality show e ha mandato un messaggio chiarissimo sia alla sua ex moglie sia agli autori del Grande Fratello (e di tutti gli altri reality).

Andrea Roncato: “Niente Grande Fratello, la dignità non ha prezzo”

Si è da poco cimentato in una nuova impresa dal sapore “antico”: Andrea Roncato ha preso parte al film per Netflix “Sotto al Sole di Riccione” e forse, proprio sull’onda del successo del lungometraggio, vorrebbe tornare in televisione solo per parlare dei propri impegni e dei prossimi progetti cinematografici.

Purtroppo però, ai telespettatori potrebbero interessare molto di più le vicende sentimentali di Andrea Roncato rispetto alle imprese professionali dell’attore.

A confermarlo il fatto che Alfonso Signorini abbia deciso di prendere Stefania Orlando nel cast di questo Grande Fratello VIP 2020 e abbia approvato l’idea di invitare Andrea Roncato a prendere parte al reality anche se in qualità di “ospite speciale” all’interno della casa.

Tra l’altro i due avrebbero avuto molto da raccontare, soprattutto in merito alla decisione di troncare il matrimonio ad appena due anni dalla sua celebrazione. Qualche tempo fa la Orlando aveva dichiarato: “Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto. Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò. A ogni modo, negli anni, dopo la separazione, eravamo comunque riusciti a mantenere un rapporto splendido.”

Proprio in virtù di quel “rapporto splendido” che i due erano riusciti a costruire, forse, la Orlando aveva sperato che l’ex marito si prestasse ad andare in televisione per darle un po’ di visibilità in più rispetto agli altri concorrenti permettendole, con un po’ di fortuna, anche di vincere il reality.

A quanto pare invece, tutto questo non avverrà: Andrea Roncato è ben deciso a non prestarsi alle dinamiche dei reality, soprattutto perché ha affermato di non avere alcun rapporto, oggi, con la sua ex che, tra l’altro, si è risposata dopo 11 anni di relazione con il suo compagno.

La motivazione di questo improvviso allontanamento dopo la costruzione di quel “rapporto splendido” a cui faceva riferimento la Orlando pare sia l’attuale moglie dell’attore, la quale oltre ad essere molto gelosa, pare abbia una profonda antipatia per le famiglie allargate.

Si tratta di un pensiero comprensibile, anche se in realtà molti VIP, come Alessia Marcuzzi, sono ben felici di aver mantenuto aperte le porte delle proprie case e del proprio cuore ai vari ex, creando degli allegri (e almeno all’apparenza) felicissimi clan familiari.

“Lui, stando a quanto mi ha detto, sostiene che sua moglie sia molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati” ha detto la Orlando, che però ha divorziato da Roncato ben 23 anni fa.

Andrea Roncato ha utilizzato parole molto più dure rispetto a quelle scelte dalla sua ex moglie. Ha infatti preso completamente le distanze sia da Stefania Orlando sia dal “teatrino” che probabilmente molti concorrenti del Grande Fratello VIP saranno chiamati a mettere in scena per conquistare i telespettatori e far impennare lo share: “Non ci penso proprio ad avere un confronto con lei al Grande Fratello Vip. Chiameranno suo marito. Io vorrei andare in TV per presentare un film. Non la guarderò, né la televoterò. […] Se lei reputerà giusto raccontare di me, va bene, ma non andrei in TV a litigare. La dignità non ha prezzo.”

Che sia la stessa cosa che ha pensato Morgan? Pare infatti, dalle ultime indiscrezioni, che anche il musicista abbia deciso di non partecipare al Grande Fratello, nonostante la generosa offerta economica messa sul piatto dal reality show.