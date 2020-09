Dieta della zucchina, perdi fino a 3 kg in una settimana

Gli ortaggi hanno sempre un ruolo fondamentale quando dobbiamo perdere chili. Con la Dieta della zucchina sarà ancora più facile e gustoso

Dieta della zucchina, perché sì? Intanto perché si tratta di un regime alimentare facile da seguire, permette di perdere fino a 3 kg in una settimana e non richiede grossi sacrifici al fisico e al portafogli. E poi perché è molto naturale: le zucchine ormai ci sono tutti l’anno, anche grazie alle serre, ed eventualmente le possiamo sempre congelare

I principi fondamentali di questa dieta sono pochi. Rispettare il ciclo dei tre pasti principali e due due spuntini quotidiani, bere almeno 2 litri di acqua e includere 2 porzioni di zucchine al giorno tutti i giorni

L’ apporto calorico è equilibrato, perché tutti i pasti quotidiani sono completi e anche molto vari. Potete seguire la dieta della zucchina per una settimana intera e ripeterla ogni 2-3 mesi per rimettere in sesto il, fisico senza impegno.

Dieta della zucchina, sette giorni di menù settimanale

LUNEDÍ

Colazione: caffè o thé, 1 yogurt greco, 3 biscotti

Spuntino: 2 kiwi e una tisana

Pranzo: 60 g pasta integrale con zucchine saltate in padella, tonno al naturale

Spuntino: 1 yogurt

Cena: 130 g straccetti di manzo, zucchine e carote saltate in padella

MARTEDÍ

Colazione: caffè o thé, 1 yogurt greco, 3 biscotti

Spuntino: spremuta di arancia fresca

Pranzo: 150 g salmone grigliato, zucchine grigliate, 1 patata lessa

Spuntino: centrifugato di frutta e verdura a scelta

Cena: Minestrone di verdure comprese le zucchine, 40 g parmigiano

MERCOLEDÍ

Colazione: caffè o thé, 1 yogurt greco, 3 biscotti

Spuntino: spremuta di arancia fresca

Pranzo: 150 g salmone grigliato, zucchine grigliate, 1 patata lessa

Spuntino: centrifugato di frutta e verdura a scelta

Cena: Minestrone di verdure comprese le zucchine, 40 g parmigiano

GIOVEDÍ

Colazione: caffé o thé, 1 yogurt greco, 3 frollini

Spuntino: 1 mela e una tisana

Pranzo: 60 g riso, 100 g pollo alla piastra, peperoni e zucchine grigliate

Spuntino: centrifugato di frutta e verdura a vostra scelta

Cena: 180 g merluzzo al forno, zucchine e cipolla in padella con pomodorini

VENERDÍ

Colazione:3 fette biscottate e 1 mela

Spuntino: 1 yogurt magro e una tisana

Pranzo: 100 g hamburger di manzo, zucchine lesse, 50 g di pane

Spuntino: centrifugato di frutta e verdura a scelta

Cena: frittata di zucchine con 2 uova e insalata mista

SABATO

Colazione: caffè o thé, 1 yogurt greco, 3 biscotti

Spuntino: centrifugato di frutta e verdura a vostra scelta

Pranzo: 100g ricotta, vellutata di zucchine, 50 g di pane

Spuntino: 1 spremuta di arancia

Cena: 180g f iletto spigola al forno, zucchine, patate, cipolla gratinate al forno

DOMENICA

Colazione: caffè o thé, 4 frollini oppure 3 fette biscottate e 1 mela

Spuntino: 1 yogurt magro

Pranzo: Zucchine ripiene di carne e piselli in padella

Spuntino: centrifugato di frutta e verdura a vostra scelta

Cena: 1 calamaro alla piastra, melanzane e zucchine alla piastra