Uomini e Donne, papà di Sophie Codegoni fidanzato con un’ex del GF: chi è

Il padre di Sophie Codegoni, nuova tronista di Uomini e Donne, è fidanzato con un’ex concorrente del Grande Fratello. Ecco chi è.

Sophie Codegoni sembra essere la migliore scelta che i membri della redazione del Trono Classico di Uomini e Donne potessero fare. La giovane tronista non ha fatto breccia nel cuore del pubblico da casa, ma da ieri, giorno del suo debutto, in rete non si fa altro che parlare di lei e se questa non è una vittoria non sappiamo come descriverne una per un personaggio televisivo che ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo da meno di 24 ore.

Dopo il mistero sulla sua reale età, ora si aggiunge un nuovo retroscena sulla sua vita privata e questa volta ad esserne coinvolto è suo padre, Stefano.

Stefano Codegoni, padre di Sophie di Uomini e Donne, è da tempo fidanzato con una delle concorrenti che hanno fatto la storia del Grande Fratello Nip, quello dedicato alle persone comuni. Di chi stiamo parlando? Di Man Lo Zhang, la prima inquilina asiatica della casa, che durante il corso della sua esperienza nel reality show di canale 5 divenne una vera e propria icona del programma.

Man Lo Zhang al Grande Fratello prese parte all’edizione vinta da Augusto De Megni, opinionista di Federica Panicucci a Mattino 5, dove al secondo posto si piazzò uno dei volti più amati del piccolo schermo. Di chi stiamo parlando? Di Filippo Bisciglia!

Man Lo, dopo l’esperienza della casa, ha ricoperto per qualche tempo il ruolo di inviata a Striscia la Notizia, per poi prendere parte a diverse piccole. Attualmente si sono un po’ perse le sue tracce sul piccolo schermo, ma non è detto che non si torni a parlare di lei dopo che il web ha scoperto del suo legame con Sophie Codegoni, che è stato aspramente criticata dal web anche per le foto del suo prima e dopo, in quanto molti insinuano che si sia fatta qualche ritocchino di troppo.

Il padre di Sophie di Uomini e Donne è fidanzato con Man Lo del GF e la loro relazione sembra andare avanti dal 2014.