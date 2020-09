Sformato di riso e zucchine, cuoce tutto nel forno

Uno sformato di riso e zucchine alternativo alle ricette classiche? Ve lo suggeriamo noi, per un primo piatto completo e saporito

Lo sformato di riso e zucchine è un’alternativa al classico sformato di riso. In questa versione però c’è una variante in più: tutto il ripieno è contenuto un una morbida pasta di pane che farà da involucro per il ripieno.

Una ricetta facilissima e anche molto veloce da preparare. Non c’è bisogno di cuocere il riso perché ci penserà il forno. E basta passare le zucchine per qualche minuto in padella prima che siano pronte. Poi dovrete solo aspettare che lo sformato sia pronto, ma intanto potrete fare anche altre cose in casa.

Sformato di riso e zucchine, lo potete congelare

Lo sformato di riso e zucchine può essere conservato in frigorifero per un massimo di 2 giorni. Ma è anche una preparazione adatta per essere congelata e poi riscaldata in forno o al microonde.

Ingredienti:

900 g zucchine

100 g riso

250 g farina

4 uova

100 g parmigiano o grana grattugiato

90 g latte

1 cipolla tritata

olio extravergine di oliva

acqua

sale

pepe

Preparazione

Impastate la farina con 3 cucchiai di olio, 50 ml di acqua fredda, un pizzico di sale e il latte. Lavorate bene per ottenere un impasto morbido. Lasciatelo riposare sotto un canovaccio o una ciotola intanto che preparate il resto.

Pulite le zucchine, lavatele e tagliatele a dadini. Quindi rosolate la cipolla in padella con un cucchiaio di olio per un paio di minuti, aggiungete le zucchine e cuocetele per altri 5 minuti. Toglietele quando sono ancora al dente, poi versatele in una ciotola.

Mescolatele con il riso ancora crudo, le uova, il parmigiano o grana grattugiato, poi regolate di sale e pepe. Così avrete il ripieno per la vostra torta salata. Stendete due terzi della pasta in una sfoglia sottile e foderate una tortiera rotonda da 24-26 centimetri di diametro.

Farcite la pasta con il ripieno, poi stendete quella rimasta e chiudete la torta. Sigillate la pasta lungo il bordo, sbattete un goccio di acqua con poco olio, spennellate la superficie della torta e infornatela a 180° per 70 minuti. Sfornate, lasciate riposare per 10 minuti e poi servite.