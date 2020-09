Scopri quali sono i segni dello zodiaco che quando si arrabbiano o sono particolarmente nervosi esplodono.

La rabbia, si sa, è un’emozione che non fa star bene nessuno. E la stessa cosa può dirsi per il nervosismo. Ogni persona è più o meno in grado di controllarsi e di modulare il proprio stato per evitare problemi con gli altri. Ci sono però dei momenti in cui la rabbia provata è tale da portare anche i più calmi ad esplodere.

Com’è facile immaginare, ciò può accadere per vari motivi tra i quali rientrano il modo di essere e l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, cercheremo di capire quali sono i segni che esplodono facilmente e quali, invece, riescono a mantenere sempre la calma.

I segni zodiacali che esplodono facilmente e quelli a cui non capita mai

Ariete – Quelli che esplodono sempre

Iniziamo con uno dei segni più esplosivi dello zodiaco. I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono infatti facili alle emozioni e quanto queste diventano troppe si trovano a non riuscire più a contenerle. Per questo motivo se di cattivo umore o nervosi, quando si arrabbiano finiscono con l’esplodere ed inveire contro chiunque abbiano davanti. Per fortuna sono anche piuttosto facili nel riprendersi da ogni stato e quando ciò accade è come se non fosse mai accaduto nulla di particolare.

Toro – Quelli che non esplodono mai

I nativi del Toro sono troppo calmi per lasciarsi andare. Così, anche quando sono di pessimo umore finiscono sempre con il trovare la giusta misura per contenere la rabbia e dire ciò che pensano senza dare in escandescenza. Certo, ciò li porta a tenere più facilmente il muso e a mostrarsi chiusi verso coloro che reputano responsabili della loro rabbia. A parte questo, però, tendono ad agire sempre con calma, mostrandosi equilibrati ed in grado di gestire al meglio ogni situazione.

Gemelli – Quelli che esplodono solo se provocati

I nati sotto il segno dei Gemelli sono abbastanza calmi per natura. E ciò li porta a gestire piuttosto bene anche i momenti di rabbia. Detto ciò, se vengono provocati in un momento in cui si sentono più vulnerabili, possono scattare sulla difensiva e nel farlo finiscono quasi sempre con l’esplodere. Ciò avviene, però, solo se si sentono davvero provocati e se la cosa si prolunga più del previsto. Altrimenti sono soliti procedere con calma, sbollendo la rabbia ed esternando ciò che pensano senza troppi problemi.

Cancro – Quelli che danno di matto

I nativi del Cancro sono notoriamente permalosi. Non amano essere contraddetti e quando qualcosa non va come vorrebbero se la prendono più del dovuto. A ciò si unisce il fatto che reggono male le emozioni forti, specie se si tratta di emozioni negative. Così, quando qualcosa non va per il verso giusto finiscono con il dare di matto mettendo in piazza ogni piccola cosa contenuta fino ad allora. Una situazione spiacevole che di sicuro non è piacevole vivere ma che sono soliti mettere in atto proprio con le persone con le quali si trovano in maggior confidenza.

Leone – Quelli che non sono fatti per esplodere

I nati sotto il segno zodiacale del Leone non sono tipi da esplodere. Piuttosto fanno impazzire chi gli sta intorno. Amanti della calma e fiduciosi in ciò che fanno, cercano sempre di non perdere le staffe. Consapevoli che solo con la calma riusciranno ad ottenere ciò che vogliono riescono quindi ad essere sempre tranquilli, anche quando dentro si sentono ribollire. Dare di matto, quindi, non è nelle loro corde. Dopotutto sono persone che amano apparire. E quale miglior modo di farlo se non apparendo sempre al meglio di se?

Vergine – Quelli che danno in escandescenze

I nativi della Vergine non amano mostrare a tutti quello che provano. Ciò li spinge a cercare di reprimere ogni emozione negativa, rabbia compresa. A volte, però, a forza di trattenersi superano ogni limite e questo li porta ad esplodere in modo del tutto inatteso. Quando ciò avviene tendono a pentirsi subito. Ciò nonostante se troppo tesi non riescono davvero a trattenersi. Da loro, quindi, ci si può aspettare delle grandi sfuriate.

