La Mostra del Cinema di Venezia ci sta regalando non solo cultura ma anche tanta bellezza. Ecco i makeup più eleganti dal Red Carpet.

Il lido di Venezia ci sta regalando anche quest’anno tante star del Cinema, cultura e anche tanta tanta bellezza che con grande stupore si è rivelata all’insegna dell’esaltazione della bellezza naturale di tutte le donne che hanno calcato l’ambito Red Carpet.

Meravigliosa la presidentessa della Mostra Cate Blanchett come la madrina Anna Foglietta. Scopriamo chi cura il makeup delle Star e i makeup look più eleganti.

Mostra del Cinema di Venezia: chi cura il makeup delle Star

Lo sponsor makeup della 77 esima edizione delle Mostra del Cinema di Venezia è per la seconda volta Armani Beauty che ha visto come volto, l‘ambasciatrice ufficiale del Brand, Cate Blanchett che veste anche i panni della presidentessa della mostra.

Armany Beauty cura il makeup delle star che stanno animando anche in questa edizione il Red Carpet e in contemporanea regala un’edizione limitata di rossetti ‘Venezia Collection’ con due nuove tonalità, Lip Maestro e Rouge d’Armani Matte e il brand da sempre sinonimo di eleganza si occuperà di un progetto che vede il restauro della gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.

L‘allure di naturale bellezza sprigionata dalle star della Mostra, rappresenta in pieno il brand Armani Beauty, i cui professionisti hanno saputo esaltare in modo raffinato sia le donne più giovani che le bellezze più mature.

Mostra del Cinema di Venezia: i makeup look più eleganti in una foto gallery

Sono moltissime le star del cinema e della televisione che hanno calcato il Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2020 e nelle occasioni ufficiali legate all’evento a curare il makeup look delle dive è Armani Beauty.

Dalle immagini che hanno invaso i social si ‘respira’ un‘idea di bellezza racchiusa in incarnati luminosi ma naturali, occhi in primo piano con smoky eye dai toni morbidi e labbra che si schiudono in un sorriso meravigliosamente ‘glossy’ o ricco di passione in rosso. Ma scopriamo i makeup look più eleganti della Mostra del Cinema di Venezia 2020, in una foto gallery!

La meravigliosa ed iconica Cate Blanchett appare radiosa con un incarnato luminoso ed esaltato in modo perfetto nel suo sottotono rosa naturale, lo sguardo enfatizzato da tonalità biscotto e delle ciglia molto naturali ma ben definite da un mascara nero. Le labbra rigorosamente nude regalano però molta luce al volto.