Grey’s Anatomy 17: Ellen Pompeo e il selfie sul set, fan in estasi

Grey’s Anatomy 17 è in lavorazione. Il nuovo capitolo della serie parlerà della pandemia. Ellen Pompeo, attrice protagonista del girato, dedica la stagione a tutti gli operatori sanitari che si stanno adoperando per fronteggiare il COVID-19.

Grey’s Anatomy 17 si farà, non è ancora noto quando il nuovo capitolo della serie vedrà la luce: Abc mantiene, inevitabilmente, un certo riserbo ma che i meccanismi di produzione si siano riattivati è una certezza. A darla è proprio la protagonista, Ellen Pompeo, che posta su Instagram un selfie sul set con il collega Richard Flood (aka Dr. Hayes). Forte e significativo il messaggio lanciato dall’attrice che sottolinea come, in quest’ultimo periodo, abbiano perso la vita – a causa del COVID-19 – più di settemila operatori sanitari.

Pompeo sottolinea che l’impegno degli attori per girare questa stagione è stato duplice anche per rispetto a coloro che curano e salvano vite di mestiere: “Speriamo, con ironia e infinita gratitudine, di rendervi orgogliosi”, ha scritto l’attrice. La nuova stagione verterà proprio sull’emergenza sanitaria che il mondo sta vivendo ed è forse la prima volta che un tema così delicato e contemporaneo viene affrontato nella serialità.

Grey’s Anatomy 17, il messaggio di Ellen Pompeo: “La dedichiamo agli operatori sanitari”

L’artificio retorico incontra la routine e viceversa. In questo scambio di intenti per fornire un’ulteriore specchio sulla quotidianità: attori professionisti incarneranno le sensazioni di tutti. Nel frattempo, Ellen Pompeo fa anche sapere che è iniziata – in maniera virtuale e telematica – la lettura dei nuovi copioni. Conformemente alle norme preventive vigenti. In seconda battuta, le riprese.

Operazioni che, per forza di cose, stanno subendo slittamenti e ritardi: la salute collettiva, stavolta sì, è una priorità. Ecco spiegata anche la reticenza di Abc nel rivelare maggiori dettagli sulla data di uscita del prodotto: “Stiamo lavorando per voi”, ci tiene comunque a far sapere il principale distributore della serie. Questo è già un sollievo, visto che, in parallelo, sono ai nastri di partenza anche “The Good Doctor”, “A Million Little Things” e “Big Sky”. Senza contare “Lost in Space” e “Midnight Mass” di Netflix, oltre a Batwoman e Riverdale di The Cw. Le serie più amate, dunque, stanno per tornare. Così come, speriamo, quel pizzico di normalità in grado di rasserenare chiunque.

