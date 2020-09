Federica Nargi: sdraiata a letto in canotta appena sveglia, che spettacolo – Foto

Federica Nargi incanta tutti su Instagram: sdraiata a letto appena sveglia, senza trucco e con una canotta è un vero spettacolo, foto.

Federica Nargi incanta tutti pubblicando la foto che vedete qui in alto e scattata appena sveglia. Sorridente, senza trucco, con i capelli in disordine e una canotta, l‘ex velina di Striscia la Notizia è un vero spettacolo mentre si diverte insieme alle sue bambine Beatrice e Sofia, nate dalla bellissima storia d’amore che vive con Alessandro Matri.

Considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, Federica Nargi piace non solo agli uomini, ma anche alle donna per la semplicità con cui si mostra sui social. Oltre a condividere foto in cui sfoggia outfti impeccabili e che mettono in risalto il fisico e le forme mozzafiato, la Nargi regala spesso ai fans scatti di vita quotidiana come quello che vedete qui in alto.

Federica Nargi, senza trucco e in canotta bianca: che bellezza

Senza trucco, con la pelle ancora abbronzata e una canotta bianca leggermente scollata che lascia intravedere il decolletè, Federica Narrgi ha mandato in delirio il web. Quasi 200mila like per Lady Matri che è sempre più incantevole. Nonostante siano passati anni da quando ballava sul bancone di Striscia la Notizia e, nel frattempo, la sua vita sia notevolmente cambiata per la nascita delle figlie Sofia e Beatrice, la Nargi è sempre una bellezza indiscutibile.

Semplice, disponbile, simpatica ed energica, sui social, è una vera regina pubblicando foto e video in cui si mostra senza trucco e senza filtri. Per lei i complimenti si sprecano e c’è chi la considera più bella oggi rispetto a qualche anno fa.

“Veramente stupenda. Io l’ho vista dal vivo oltre che fisicamente, ma anche come persona. Si vede che è semplice e una persona stupenda come tutta la sua famiglia. Inoltre una mamma speciale”, ha scritto una fan. “Splendida nella tua semplicità”, aggiunge un’altra. E ancora: “Sei l’esempio della bellezza. Semplicità, solarità e classe, le caratteristiche che ti rendono bella e diversa. Resta sempre così”, “Ti ho vista dal vivo, non riuscivo a levarti gli occhi di dosso!! Sempre bellissima!! Un bacione alle piccole!”.



La vittoria più grande per la Nargi è che a farle tutti questi complimenti sono donne. Una ragazza bella, solare, umile e disponibile con tutti. Che dire, chapeau Federica!