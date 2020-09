Elisa Isoardi in ospedale prima di Ballando con le stelle: come sta

Elisa Isoardi finisce in ospedale prima di Ballando con le stelle 2020: ecco come sta la conduttrice che ballerà in coppia con Raimondo Todaro.

Elisa Isoardi finisce in ospedale. Per essere pronta per la prima puntata di Ballando con le stelle 2020 che andrà in onda sabato 19 settembre, in prima serata su Raiuno, la conduttrice si sta sottoponendo ad intense prove insieme al maestro Raimondo Todaro con cui affronterà l’avventura. Tra un ballo e l’altro, però, la Isoardi si è fatta male come ha svelato lei stessa sui social. Come sta adesso? La prima puntata di Ballando è a rischio? Andiamo a scoprire tutto.

Elisa Isoardi in ospedale: “Mi sono strappata, ma si torna alle prove per Ballando con le stelle 2020”

“Come vedete non sono all’auditorium Rai, ma in ospedale. Entro, faccio una bella risonanza così almeno domani (oggi ndr) riusciamo a fare le prove perchè mi sono strappata“: con queste parole, attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, Elisa Isoardi ha annunciato ai fans che attendono il suo debutto sulla pista di Raiuno di essersi fatta male. Poco dopo, però, ha rassicurato tutti mostrandosi in compagnia di Raimondo Todaro per la prova costumi e assicurando di essere pronta per tornare a provare non essendosi fatta male in modo grave.

Sabato 19 settembre, dopo l’addio a La prova del cuoco che ha chiuso ufficialmente i battenti e che, dal 28 settembre sarà sostituito da “E’ sempre mezzogiorno”, il nuovo programma di Antonella Clerici, la Isoardi si tufferà in una nuova avventura che le sta regalando grande entusiasmo.

In questi giorni, sui social, sta mostrando ai suoi followers le lunghe giornate che trascorre in sala prove tornando a casa esausta.

Il pubblico di Raiuno è convinto che la Isoardi sarà una delle grandi protagoniste della nuova edizione di Ballando con le stelle potendo contare sull’incredibile talento e sulla professionalità di un maestro come Raimondo Todaro. Sarà lei, dunque, una delle candidate alla vittoria? Per scoprirlo sarà necessario almeno aspettare la prima puntata del talent show di Raiuno.