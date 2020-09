Curare l’Acne con l’Aloe Vera: cosa è, come si utilizza, i trattamenti naturali

Curare l’Acne con l’Aloe Vera, cosa è, come si utilizza e come preparare i rimedi naturali per il trattamento.

L’Acne è una problematica molto diffusa tra giovani e meno giovani che influenza la vita quotidiana di chi deve sempre fare i conti con un incarnato imperfetto e colpito da brufoli, infiammazioni e cicatrici.

Sono diverse le cause e le terapie per l’acne che un medico dermatologo può prescrivere, ma anche la natura viene incontro con i suoi eccellenti rimedi naturali come ad esempio l’Aloe Vera, che nel caso di acne si rivela essere un vero elisir di salute e bellezza. Scopriamo cosa è l’aloe vera, come si utilizza e come preparare i rimedi naturali per il trattamento dell’acne.

Aloe Vera: cosa è

L’Aloe Vera è una pianta che principalmente ha origine dall’Africa ed è considerata una vera e propria pianta officinale che vanta moltissime proprietà benefiche per l’organismo umano. La parte più utilizzata, quella gelatinosa che si trova all’interno delle foglie della pianta.

Le sue potenti proprietà antibatteriche e antimicotiche la rendono un ottimo rimedio naturale per le problematiche cutanee, in particolare l’acne.

Aloe Vera per curare l’acne : come funziona

L’Aloe Vera è una pianta che si può trovare facilmente in commercio ed è anche molto resistente, per questo se si soffre di problematiche cutanee come l’acne, la prima scelta da fare sarà quella di acquistarne una per tenerla pronta all’uso.

Le sostanze contenute all’interno del gel delle foglie dell’Aloe sono molteplici e agiscono direttamente sulla produzione di sebo andando ad ‘uccidere’ i batteri che occludono i pori e avvinando la rigenerazione dei tessuti che in seguito all’acne appaiono davvero segnati.

Il gel di Aloe Vera applicato tutti i giorni sulla pelle, riesce a riequilibrarla purificandola e rigenerandola. Esistono in commercio gel d’aloe puri anche per il 99% ma il gel che può essere prodotto da una pianta non è equiparabile a nessuno in commercio.

Come utilizzare il gel d’Aloe Vera per curare l’acne

Una volta acquistata la pianta di Aloe Vera che si può trovare ormai in qualsiasi vivaio di piante, si dovranno utilizzare le foglie. Sarà bene acquistare una pianta piuttosto longeva e abbastanza grande da assicurare una quantità di foglie per poter effettuare il trattamento giornaliero.

Le foglie dell’Aloe appaiono grosse e al loro interno celano una parte gelatinosa, quella che si dovrà utilizzare per il trattamento. La foglia andrà tagliata a metà e la parte esterna andrà separata dalla parte interna con l’aiuto di un coltello.

Anche se si potrebbe passare il pezzo della foglia tagliata direttamente sul viso pulito, sarà bene frullare la parte gelatinosa della pianta e conservarla in un barattolo di vetro per gli utilizzi giornalieri.

Il trattamento andrà fatto alla sera poiché la presenza del gel sulla pelle sarà piuttosto invasiva e visibile. Una volta aver deterso il viso in profondità, si potrà applicare il gel di aloe sul viso colpito dall’acne o in purezza o miscelato ad altri ingredienti naturali. Dopo una settimana circa di trattamento, si potranno vedere i primi risultati. La pelle apparirà più liscia, sfiammata e le lesioni da acne saranno in fase di cicatrizzazione.

Acne: i trattamenti naturali e fai da te con l’Aloe Vera

Il gel d’aloe può essere utilizzato puro oppure miscelato ad altri ingredienti naturali che ne esaltino le naturali proprietà. Scopriamo alcune ricette naturali con cui preparare un trattamento per l’acne davvero efficace.

Aloe Vera e cipolla

La cipolla come l’aloe vera è ricca di proprietà anti batteriche e questi due ingredienti miscelati assieme saranno un trattamento perfetto per le pelli colpite da acne. Basterà miscelare il gel d’aloe con un quarto di cipolla sbucciata e applicare il prodotto ottenuto sul viso sul viso per circa 20 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida.

Aloe Vera e aceto di mele

Anche l’aceto di mele è un ingrediente naturale ricco di proprietà benefiche per questo miscelato al gel di aloe vera diventerà un trattamento unico per tenere sotto controllo l’acne. Applicare la miscela sul viso sul viso per circa 20 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida.

Aloe vera e miele

Questo trattamento sarà perfetto per le pelli sensibili. Il miele infatti oltre ad essere un ottimo antibatterico è anche un prodotto nutriente ed emolliente. Basterà miscelare a due cucchiai di gel di aloe vera ad un cucchiaio di miele. Lasciare in posa sul viso per circa 20 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida.

L’Aloe Vera è un vero dono della natura ricco di proprietà benefiche e alla portata di tutti, non vi resta che correre ad acquistare una pianta.