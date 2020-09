Covid-19: come evitare appannamento occhiali per mascherina

Vediamo quindi come è possibile ridurre l’appannamento degli occhiali senza usare in modo scorretto la mascherina.

Ci ritroviamo sempre più in luoghi nei quali indossare la mascherina è fondamentale per preservarci dal virus odierno. Chi indossa degli occhiali purtroppo, rischia spesso e volentieri l’appannamento delle lenti.

Come evitare appannamento occhiali per mascherina

Per chi indossa gli occhiali basta davvero un solo respiro e tutto sembra avvolto dalla nebbia, in un attimo. A tutte le persone che indossano occhiali è capitato di metter su la mascherina e avvertire non pochi fastidi. Non usare la mascherina è contro la legge e non indossare gli occhiali non è possibile per chi deve portarli a causa di reali problematiche.

Proteggersi dalla diffusione del Coronavirus è essenziale e da oggi possiamo farlo anche se portiamo gli occhiali, indossando la mascherina senza incappare in un velo di nebbia

Cosa non fare quando portiamo gli occhiali e indossiamo la mascherina

La prima buona norma per non far appannare gli occhiali quando si indossa la mascherina è molto semplice: non dovete abbassare la mascherina fino a sotto il naso poiché questo è una pratica inadeguata rispetto alle norme vigenti. In questo modo infatti la mascherina perde la sua capacità protettiva e diventerebbe inutile indossarla, abbassare la mascherina sotto il naso per vederci meglio è quindi un grave errore.

Non dovete però nemmeno togliere gli occhiali e rimetterli subito in caso di appannamento, poiché il rischio di diffusione del Coronavirus arriva anche dal contatto tra mani e altre superfici, quindi se siamo in giro e indossiamo dei guanti, germi e batteri rischiano di depositarsi anche sugli occhiali. Anche tocchiamo bocca e occhi, in caso di appannamento, è consigliato non togliersi e rimettersi gli occhiali.

Cosa fare quando portiamo gli occhiali e indossiamo la mascherina

Una cosa buona da fare invece è impiegare pochissimo del vostro tempo e applicare un sottile strato di sapone sulle lenti dei vostri occhiali, questo creerà uno strato protettivo che riuscirà a mantenere le lenti trasparenti e impedirà l’appannamento per circa due orette.

Il sapone cosa fa? Riduce la tensione dell’acqua e quindi riesce a diminuire le classiche goccioline di appannamento, così l’umidità si disperderà in modo omogeneo.

Un’altra valida alternativa è la schiuma da barba, infatti basta applicarne pochissima su entrambi le lenti e risciacquare con acqua tiepida, un trucco molto efficace.

Nei negozi specializzati è possibile però anche applicare un trattamento specifico sulla superficie delle lenti per evitare il più possibile l’appannamento. A questo possono essere abbinati anche dei precisi panni per la pulizia delle lenti, ma anche degli spray o dei gel esattamente antiappannamento.

Un’altra soluzione molto utile è quella di piegare leggermente il lembo superiore della mascherina verso l’interno, questo riuscirà a non far appannare le lenti degli occhiali, la mascherina resterà coprente. Un’altra alternativa è quella di inserire ad esempio una striscia di tessuto oppure un fazzoletto di carta proprio nel punto in cui la mascherina si poggia sul naso, questo dovrebbe impedire il flusso d’aria che va dall’interno della mascherina sopra fino alle lenti.