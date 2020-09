Caterina Balivo sirena in bikini: lato B strepitoso, applausi del web – Foto

Caterina Balivo è una sirena in bikini: sdraiata a pancia in giù, sfoggia un lato B strepitoso e conquista gli applausi del web, foto.

In bikini, sdraiata a pancia in giù e rilassata dalle vacanze, Caterina Balivo sfoggia un lato B strepitoso e manda in delirio il web. Mamma di due bambini, la conduttrice si mostra senza filtri mostrado un fisico che mette d’accordo donne e uomini.

“So che c’è un trend su Instagram che ad accompagnare questa foto prevederebbe una frase filosofica, magari con spunti di riflessione antropologica… Ho deciso di optare per un banalissimo: ìvorrei vivere così per sempreì, rende comunque l’idea?”, scrive la Balivo che riceve like e complimenti dai fan.



“Bellissima tu e il luogo”, “Caterina sempre più bella”, “Come sei bella. Quest’anno manca tuo lato b, sei meravigliosa”, scrivono i fan che sentono anche la mancanza in tv della conduttrice campana.

Caterina Balivo, foto da top model: bellezza senza tempo

Dopo aver svelato il suo peso forma, Caterina Balivo pubblica una foto da top model su Instagram. Bikini nero, ombelico e addome in primo piano e segreto svelato su come scattare dei selfie assolutamente perfetti.

“Pancia in dentro, quasi in apnea per uno scatto da top model… credici! 2020 sei stato l’anno in cui avrei voluto fare sport, mancano 4 mesi, scommettiamo che non ci riuscirò”, scrive la conduttrice campana.

Il risultato è uno scatto in cui sfoggia il suo bellissimo fisico collezionando like e complimenti. La Balivo, esattamente come Federica Nargi che si mostra appena sveglia senza filtri, continua a regalare ai suoi fans foto in cui si mostra totalmente al naturale.

Bella anche con i capelli spettinati e senza un filo di trucco, Caterina che, dopo l’addio a Vieni da me si sta dedicando alla famiglia in attesa di nuove avventure televisive, continua ad incantare il popolo del web e tutti i suoi fedelissimi fan che la seguono da quando, giovanissima, partecipò a Miss Italia dove entrò nel cuore di tutti pur non portando a casa la corona della più bella.