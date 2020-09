Bocconcini di pollo croccanti al forno: secondo piatto rapido

I bocconcini di pollo al forno con patate sono un secondo rapido da portare in tavola. Con pochi ingredienti realizzerete un piatto squisito.

I bocconcini di pollo croccanti al forno con patate sono un secondo piatto semplice da realizzare, quanto rapido da portare in tavola. Una ricetta molto facile da preparare che delizierà il palato di grandi e piccini.

Se tornate a casa dopo una lunga giornata di lavoro e non sapete cosa cucinare per accontentare tutta la famiglia ecco che questa ricetta potrà di sicuro venirvi in aiuto.

Si tratta infatti di un secondo fatto con ingredienti semplici quali petto di pollo tagliato a striscioline e patate a cubetti. Nulla di più genuino e classico. Scopriamo come realizzarlo.

Secondo piatto super veloce: i bocconcini di pollo croccanti con patate al forno

Ideale per chi ha poco tempo, i bocconcini di pollo croccanti al forno con patate di contorno conquisterà di sicuro tutte quelle donne che fanno sempre i conti con l’orologio.

Serviranno solo pochi minuti di preparazione e poi via tutto in forno. Il risultato sarà davvero eccezionale e sopratutto delizioso. Non resta che provare.

Ingredienti per 4 persone

400 g di p etto di pollo

250 g p angrattato

40 g p armigiano reggiano

s ale q.b.

pepe q.b.

Aglio in polvere o fresco tritato (opzionale)

origano q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

patate 5 00 g

Preparazione

Iniziamo la preparazione occupandoci del pollo. Tagliamolo a striscioline tutte della stessa grandezza così da far sì che cuociano in maniera omogenea. Quindi mettiamolo a marinare con un filo d’olio d’oliva e sale e teniamo da parte.

In una ciotola versiamo il pangrattato, il parmigiano, il sale e spezie. Potremo aggiungerne anche altre a nostro piacimento come la curcuma o altri odori come il rosmarino.

Quindi aggiungiamo il petto di pollo a striscioline e mescoliamo una volta che il pangrattato si sarà attaccato alla carne stendiamola in una teglia ricoperta con della carta da forno.

Occupiamoci ora delle patate. Laviamole e sbucciamole poi tagliamole a cubetti. Passiamole poi nel pangrattato rimasto e e mescoliamo bene. Ora aggiungiamole nella teglia insieme alla carne e condiamo il tutto con un filo d’olio.

Cuociamo in forno a 200°C per circa 35-40 minuti. E serviamo caldi.

Scopri anche il rotolo di petto di pollo al limone.

(fonte: blog.giallozafferano.it/cucinadichicca)