Belen Rodriguez, stanca di essere inseguita, ha perso la calma con i paparazzi che l’aspettavano sotto casa per creare un ennesimo scoop sulla sua vita.

Belen Rodriguez è la regina indiscussa del gossip, ma quanto su pesare sulla stabilità emotiva di una persona ritrovarsi ad essere inseguiti di costante ogni giorno della propria vita?

Non è sicuramente facile vivere con l’ansia che ogni proprio gesto possa essere immortalato e reso noto in tutta Italia e secondo quanto riportato dal portale Wolf Break la situazione inizierebbe a stare stretta all’ex di Stefano De Martino, con cui ha fatto pace per il bene del piccolo Santiago, che ha perso la calma come mai prima d’ora con i paparazzi che per l’ennesima volta l’hanno aspettata sotto casa per immortalarla nei loro scatti.

“Succede a Milano, sono circa le 15 e 45 e dopo il rientro del figlio Santiago a casa, accompagnato dal suo assistente Mattia Ferrari, Belen esce di casa e si mette alla guida della sua automobile” racconta il portale. “Dopo poche decine di metri, lei abbassa il finestrino ed inizia a discutere in maniera piuttosto animata con il primo fotografo che incontra sulla sua strada“ è possibile leggere sul web, proseguendo poi con la testimonianza di una Belen Rodriguez arrabbiata come non mai con i paparazzi.

Paparazzi ossessionati da Belen Rodriguez: lei non ci sta e perde il controllo

Belen Rodriguez è stanca di essere presa di mira dai paparazzi, nonostante debba a loro il suo successo, ma si sa: a tutto c’è un limite.

“La bella showgirl perde la calma ed inizia a gestire animatamente. Alza il suo tono di voce e parla nervosa ai fotografi. E’ una furia“ prosegue la testimonianza. “Capisce che sono disposti a perdere il sonno pur di non perdersi lo scoop che potrebbe nascere inseguendola. Lei chiede il suo spazio e lo rivendica quasi urlando. Vuole essere lasciata in pace almeno per un giorno ed è così arrabbiata che sembra pronta a rovinare qualsiasi futuro servizio fotografico pur di allontanare i paparazzi“ conclude il portale, mostrando una Rodriguez stanca e stufa di essere pedinata. Incapace di potersi vivere la sua storia con Antonino Spinalbese senza finire in prima pagina di un qualsiasi settimanale.

“La discussione con il paparazzo dura meno di cinque e lei è furiosa come non mai. Così arrabbiata si è vista davvero di rado“ aggiunge, mostrando un inedito lato della showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un uomo, se possiede la vera sapienza, sa godere dell’intero spettacolo del mondo da una sedia, senza saper leggere, senza parlare con nessuno, solo con l’uso dei sensi e con l’anima che non sappia essere triste. ♡︎♡︎♡︎ Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 3 Set 2020 alle ore 7:38 PDT

Certo. In molti potranno pensare che essere inseguiti dai paparazzi fa parte del suo lavoro. Lavoro che ha voluto fortemente e che ha combattuto con le unghie e con i denti pur di affermarsi, ma fin a quanto potrà reggere Belen Rodriguez di essere pedinata ogni secondo della sua vita? Prima di essere un personaggio, la Rodriguez è una persona.