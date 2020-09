La famiglia di Uomini e Donne si allarga: l’ex tronista Ramona Amodeo è diventata mamma per la seconda volta, è nata Olimpia.

Fiocco rosa per Ramona Amodeo. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma per la seconda volta. Dopo la nascita Annachiara, l’amatissima ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha allargato la famiglia dando alla luce la piccola Olimpia. Un secondo fiocco rosa che ha riempito di gioia non solo il cuore di mamma Ramona, ma anche dei suoi fans che continuano a seguirla con affetto sui social.

“9/09/2020 8:51 È nata Olimpia una polpettina di 3,710 kg e 50 cm d’amore grazie a tutti i dottori, ostetriche e infermieri che hanno reso questo mio primo appuntamento magico. Siete stati tutti degli angeli… Posso dire che nella mia vita ho provato un naturale ed un cesareo, è andato tutto benissimo, più semplice di quello che immaginavo”, ha scritto Ramona Amodeo su Instagram ricevendo gli auguri dei suoi followers.

Prima di conoscere e abbracciare la sua piccola Olimpia, Ramona Amodeo, sempre su Instagram, scriveva: “Anche questa gravidanza è giunta al termine. Non riesco a dormire e penso al mio primo incontro con la mia seconda figlia, sono emozionatissima chissà cosa mi aspetta, spero di poter affrontare tutto al meglio”.

“Tanti auguri e benvenuta piccola Olimpia”, “Finalmente, benvenuta piccola polpetta”, “Congratulazioni”, “Che bella notizia, benvenuta Olimpia”, sono solo alcuni dei tantissimi messaggi ricevuti da Ramona.



Tra alcuni mesi, la famiglia di Uomini e Donne si allargherà ancora. L’ex tronista Giorgia Lucini, già mamma di un bambino, ha infatti annunciato di essere in attesa del secondo figlio.