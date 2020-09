Settembre 2020: scopri come riprendere il via dopo le ferie in base al tuo segno zodiacale.

Con il rientro dalle vacanze sentirsi un po’ fuori fase può essere del tutto normale, specie se ci si è trovati immediatamente catapultati nel mondo del lavoro o nella routine di tutti i giorni. Dopo lo strano anno trascorso e le incertezze per il periodo storico che stiamo vivendo, dover rinunciare a quel momento di serenità dato dai mesi estivi può quindi risultare più pesante del solito.

Quando il dovere chiama, però, non si può fare altro che correre e l’unico modo giusto per farlo è quello di trovare una propria dimensione, in grado di alleviare momenti di tristezza e di ansia. Per fortuna, ognuno di noi ha qualcosa in grado di tirarlo su e di aiutarlo a centrarsi nel qui ed ora. E spesso si tratta di piccole cose sulle quali le stelle hanno una certa influenza. Per questo motivo, oggi scopriremo cosa dovrebbe fare ogni segno zodiacale per riprendere il via dopo le ferie.

Come tornare alla vita di sempre dopo le ferie

Ariete – Iniziando qualcosa che ti emoziona

In quanto appartenente al segno zodiacale dell’Ariete sei da sempre quella dei nuovi inizi e visto che Settembre sembra essere il mese perfetto per cominciare qualcosa di nuovo, approfittarne può rappresentare la tua ancora di salvezza. Se il ritorno dalle vacanze ti ha lasciato addosso uno spiacevole senso di sconforto, impegnarti in qualcosa in grado di emozionarti, cancellerà almeno in parte le sensazioni sgradevoli, facendoti concentrare su tutt’altro. In questo modo ti basterà far passare qualche giorno per iniziare a sentirti perfettamente in linea sui nuovi binari e più desiderosa che mai di procedere con il nuovo anno. Dopotutto, non manca poi molto alle vacanze di Natale e nel frattempo potrai scaldarti quanto serve per dare il meglio di te ed iniziare ad ottenere de buoni risultati.

Toro – Uscendo a pranzo con le amiche

Se tornare alla vita di tutti i giorni ti pesa più del solito, forse è il caso di inserire qualcosa di piacevole nel tuo calendario. Scegli un gruppo di amiche e stabilisci con loro un giorno della settimana nel quale andare a pranzo insieme. Se avete difficoltà con gli orari puoi dividerti tra loro, organizzando magari un paio di caffè insieme a settimana. In questo modo avrai qualcosa di piacevole da attendere. Ciò sarà in grado di farti sentire più propositiva e allegra. Esattamente quello di cui hai bisogno in questo momento. Nel giro di poco riuscirai a riprendere in mano la tua routine, inserendo tante piccole cose in grado di farti felice. Ciò che conta è iniziare, prendere il ritmo e andare avanti senza più guardarti indietro. Di cose belle da fare, dopotutto, è ricco anche l’inverno.

Gemelli – Conoscendo persone nuove

In questo periodo in cui uscire tra la gente non è semplice come vorresti, la fine delle vacanze potrebbe sembrarti più antipatica del solito. Eppure, basta poco per cambiare le cose in meglio. Iniziare a conoscere persone nuove, ad esempio, potrebbe aiutarti a sentirti nuovamente in pista e pronta più che mai a fare esperienze diverse ed interessanti. Ciò che conta è avere la predisposizione d’animo giusta e non abbatterti pensando alle differenze o ai giorni estivi. Stai vivendo il qui ed ora e può essere anche più piacevole. Basta che ti imponi di non lasciarti andare a pensieri tristi. Il resto lo farà la tua allegria e la capacità innata con la quale sai entrare subito in contatto con gli altri. Un aspetto che ti contraddistingue da sempre e che quando si parla di relazione fa davvero la differenza.

Cancro – Passando dei momenti con le persone che ami

La fine delle vacanze rappresenta la perdita del tempo libero da trascorrere con chi vuoi. Ciò ti porta a sentirti un po’ malinconica e poco propensa ad andare avanti con la tua vita. Prendendo in mano la situazione, però, potresti cambiare in meglio le cose. Un esempio è quello di sentire la persona che ti manca di più ed organizzare qualcosa di speciale da condividere insieme. Stabilire un momento della settimana in cui sentirvi o incontrarvi potrebbe lenire il tuo cattivo umore, creando nuovi momenti destinati a diventare preziosi ricordi. Ancor meglio se, tra le altre cose, avrete modo di aggiornarvi costantemente su come sta andando la vostra vita. E ricorda, se si tratta di qualcuno che vive lontano, oggi abbiamo tutti i mezzi per abbattere le distanze. E anche se non sarà mai la stessa cosa potrai ottenere qualcosa in grado di farti star bene. Provare per credere.

Leone – Cambiando look

A te che, in quanto del segno zodiacale del Leone, ami giocare con la tua immagine, ciò che serve davvero per scrollarti di dosso l’apatia data dalla fine delle vacanze è un cambio totale di look. Che si tratti di fare shopping o di svuotare l’armadio per creare abbinamenti diversi da indossare, ciò che conta è iniziare a programmare il tuo abbigliamento autunnale. Ciò ti aiuterà a catapultarti in una stagione che non riesci a sentire ancora tua. Una stagione che se presa nel modo giusto potrà offrirti molto più di ciò che pensi. L’importante è impegnarsi a fondo nel fare qualcosa che sia in grado di dare energia. In questo modo, che si tratti di studio o lavoro, saprai come rimetterti in carreggiata e tornare la persona ricca di energia di sempre.

Vergine – Concedendoti qualche svago

Ricominciare per te non è mai semplice. Sopratutto se ciò significa doversi alzare prima del solito e far tardi la sera. L’unico modo che hai per abituarti in fretta e lanciarti in questa sfida avendo cura di te. Un buon modo per farlo? Concederti qualche momento di svago. Che si tratti di un aperitivo con gli amici la sera o della visione della serie tv che tanto ami, ciò che conta è fare qualcosa che ai tuoi occhi giunga come una coccola. In questo modo scaricherai via lo stress in eccesso e riuscirai a sentirti meno in gabbia. Sopratutto se riuscirai ad organizzare le cose in modo da aver sempre qualcosa da attendere, giorno per giorno. Basta davvero poco e alla fine ti ritroverai nuovamente nel giro delle tante cose da fare e tutto senza grandi problemi. Ciò che conta è crederci e non abbattersi prima del tempo.

