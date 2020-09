Matilde Brandi: “Il mio timore per il Grande Fratello Vip”

Matilde Brandi è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e al settimanale Di Più svela il suo più grande timore.

Matilde Brandi è pronta a varcare la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2020. La showgirl fa parte dei tanti concorrenti scelti da Alfonso Signorini per la quinta edizione del reality show che partirà ufficialmente lunedì 14 settembre, in prima serata su canale 5. Mamma di due gemelle, Matilde Brandi ha scelto di rimettersi in gioco vivendo nella casa più spiata d’Italia. Prima di cominciare ufficialmente la sua avventura, si è raccontata ai microfoni del settimanale Di Più Tv svelando anche il suo più grande timore.

Matilde Brandi: “La mia paura e la reazione del mio compagno Marco”

Sempre bellissima e molto amata dal pubblico, la Brandi è pronta a raccontarsi a 360 gradi davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2020. Prima di tuffarsi ufficialmente nella nuova avventura, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Di Più Tv.

“Purtroppo non sono molto regolare nell’andare in bagno e quindi temo che in quel senso avrò qualche problema”, ha spiegato la showgirl che vivrà con le telecamere accese per 24 ore su 24.



La Brandi, poi, ha anche raccontato quella che è stata la reazione del compagno Marco di fronte alla decisione di accettare il Grande Fratello Vip 2020 che nel cast ha anche due ex fidanzati.

“Come l’ha presa il mio compagno? Marco non è molto d’accordo. Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre. Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani”, ha spiegato.



Visualizza questo post su Instagram Ragazzi sono quasi pronta @realmrgaimattiolo @marcotomeiofficial ❤️❤️❤️ Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal) in data: 8 Set 2020 alle ore 11:46 PDT

Infine, sui suoi coinquilini, ha aggiunto: “Ho visto i nomi dei concorrenti maschili e, sinceramente, non ho notato nessuno per cui potrei perdere la testa. Poi ho un compagno e anche se la nostra relazione va avanti tra alti e bassi innamorarmi di nuovo non è la mia priorità. Ma poi non scherziamo: ho due figlie”.