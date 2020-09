Donald Trump nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021 dal membro del parlamento norvegese Christian Tybring-Gjedde.

La notizia è stata annunciata dal membro del parlamento norvegese Christian Tybring-Gjedde, durante una intervista esclusiva a Fox News.

Il parlamentare ha nominato proprio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Premio Nobel per la pace, per il suo “ruolo di mediazione svolto nell’accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti”.

Durante l’intervista, il membro del parlamento norvegese, afferma che Donald Trump, abbia fatto molto più di più degli altri candidati al Premio Nobel per cercare di ottenere la pace tra le nazioni”.

Ci sono latri 300 candidati al premio Nobel per la pace, quindi non sarà così facile per Trump.

