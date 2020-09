Antonella Clerici tira fuori dalla cassetto dei ricordi i diari del passato e si lascia andare ad una confessione: “Amori falliti e delusioni”.

Antonella Clerici si lascia andare ad una confessione inedita sul passato. La bionda conduttrice che tornerà in onda su Raiuno dal 28 settembre con il programma “E’ sempre mezzogiorno”. In attesa di tornare ad abbracciare il suo pubblico, ha tirato fuori dal cassetto i diari della sua giovinezza ricordando la ragazza che è stata tra delusioni e amori falliti. Una confessione inaspettata quella della conduttrice che è sempre stata schietta e sincera con i suoi telespettatori.

Antonella Clerici: “ Ritrovo ancora la ragazza che ero con tanti sogni, delusioni, amori falliti e speranze disattese”

“Ho ritrovato i miei primi diari. Anni 80… i miei turbamenti, i miei studi al classico e il libretto dell’università. Ero secchiona e lavoratrice, mi dividevo tra gli esordi tv, i provini, gli esami di giurisprudenza. Ritrovo ancora la ragazza che ero con tanti sogni, delusioni, amori falliti e speranze disattese. Sorrido…che bello rendersi conto di non essere cambiata, di portarmi dietro ancora la mia “provincia”, il mio mondo semplice e valoriale, la mia essenza più vera… Sono quella che ero“, scrive la Clerici su Instagram pubblicando una foto di tutti i diari che scriveva da ragazza.



Semplice, umile, sorridente e sempre disponibile, protagonista da anni della televisione italiana, amatissima dal pubblico, la Clerici che, dopo l’addio a La prova del cuoco si è dedicata soprattutto alla sua famiglia, è pronta a tornare in pista con un programma tutto nuovo nel corso del quale tornerà a sfoggiare la sua simpatia e a farsi travolgere dall’affetto dei fans.

Il countdown per il ritorno in tv di “Antonellina”, dunque, sta per terminare. Tra poche settimane, i riflettori di Raiuno torneranno ad accendersi su una delle conduttrici più amate e apprezzate dai telespettatori di Raiuno.