Brutte notizie per Nicolò Zanioli uscito dall’ultimo incontro della nazionale con un brutto infortunio: confermata rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro

“Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto,stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto…tornerò presto!”

Così scrive Nicolò Zaniolo, reduce da un infortunio durante l’ultima partita della nazionale.

I presagi erano subito apparsi negativi e questa mattina è arrivata la conferma del secondo grave infortunio subito dal calciatore in questo 2020 maledetto.

