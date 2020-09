Come tornare in forma dopo l’estate con Diletta Leotta – VIDEO

Se vuoi tornare in forma dopo l’estate prova con questi due facili esercizi per gambe, glutei e spalle di Diletta Leotta.

Dopo un’estate in cui ci siamo rilassati, cedendo spesso a qualche peccato di gola, con l’arrivo del mese di settembre proviamo a rimetterci in forma.

Per farlo possiamo prendere spunto da Diletta Leotta, una musa ispiratrice di tutto rispetto. La bella conduttrice di Dazn e speaker radiofonica di Radio 105, infatti, ha pubblicato nelle sue storie Instagram due esercizi facili facili.

Scopriamo come la giornalista sportiva allena le sue curve esplosive in attesa di rivederla a bordo campo nel campionato di Serie A.

Ecco come si allena Diletta Leotta: gli esercizi per tornare in forma dopo l’estate

In questi giorni di fine estate molti di noi si stanno chiedendo come poter tornare in forma specie se in vacanza si è ceduto a qualche peccato di gola.

In questo articolo vi avevamo spiegato come evitare di ingrassare in vacanza. Se nonostante i nostri consigli la bilancia dice il contrario ecco come possiamo rimediare.

A fornire qualche dritta è l’esplosiva Diletta Leotta che con le sue forme perfette mostra ai suoi 7 milioni di followers come allenarsi.

La bella conduttrice di Dazn, che di recente è stata al centro del gossip per un presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic, propone due esercizi facili da ripetere per allenare glutei, gambe e spalle. Scopriamoli insieme.

1) Nel primo la bionda giornalista effettua una variante dello squat classico con due pesetti in mano. Con le gambe divaricate, ma non troppo, un po’ più della larghezza delle spalle e i manubri sopra di esse va su e giù. Quando scende i pesetti restano sopra le spalle mentre quando sale anche i manubri lo fanno. In questo modo oltre ai glutei e alle cosce anche le spalle si alleneranno.

2) Il secondo esercizio invece è un ponte da terra specifico per i glutei con la variante costituita da un dislivello. Con la schiena a terra basterà mettere un piede in appoggio sopra ad uno step, ad una panca o ad una sedia. Contraendo l’addome la Leotta solleva il bacino da terra distendendo l’anca. La conduttrice ripete l’esercizio sia a destra che a sinistra.

Per avere il fisico mozzafiato della conduttrice di Dazn però occorre anche costanza. Infatti, la giornalista si dedica spesso a dure sessioni di allenamento. Non ne fa mistero mostrandosi spesso in abiti sportivi nella sua pagina Instagram.

Tra l’altro di recente la Leotta è stata reclutata da un’azienda di fitness che l’ha voluta come testimonial proprio insieme a Ibrahimovic.