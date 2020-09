Riconquistare un ex: 5 idee per farlo cadere nuovamente ai tuoi piedi

Cinque consigli per riprovarci con un ex che ci fa ancora battere il cuore e riconquistarlo anche nelle situazioni più difficili e complesse.

Ex, un vero e proprio tasto dolente rispetto al quale capire come comportarsi è sempre complicato.

Spesso riaprire vecchi capitoli può esser un’idea a dir poco pessima ma in altre circostanze la sensazione di una sorta di non detto rende indispensabile un riavvicinamento tra lui e lei.

Comprendere se c’è davvero qualcosa che vale la pena di salvare in quel rapporto è il primissimo passo per capire in quale dei due precedenti casi ci si trovi: guardatevi dentro con sincerità perché recuperare un rapporto è un percorso lungo e complesso, difficile e che dunque va intrapreso solo convinti che ne vale veramente la pena.

Qualora il verdetto fosse positivo rimboccatevi le maniche poiché riconquistare un ex è difficile ma non impossibile e noi abbiamo qualche trucco utile da suggerirvi.

5 segreti per riconquistare un ex

Partiamo da una importante considerazione: riconquistare un ex si può ma non sempre.

Ci sono casi in cui imbarcarsi in una simile impresa è un atto a dir poco leninistico. Lui è già con un’altra, ti serba rancore, forse addirittura ti odia, sono tutte circostanze in cui dovrai arrenderti a metterci la proverbiale “pietra sopra”.

Se lui invece vacilla, la situazione appare ancora in sospeso, be’ ci si può riprovare.

Fondamentale sarà innanzitutto armarsi di tanta ma tanta pazienza. Rispettate i tempi altrui, siate gentili e evitate invece di essere troppo opprimenti o pressanti, rischierebbe di farlo scappare una volta per tutte.

Passiamo ora a qualche consiglio pratico o piccola strategia da mettere in atto per riconquistare il tuo ex:

In amore vince chi fugge… ma anche no – Far perdere completamente le vostre tracce non è saggio, soprattutto se dall’altra parte c’è una persona già confusa che potrebbe scambiare il vostro comportamento per una totale mancanza di interesse cosa che potrebbe farvi svanire completamente dai suoi pensieri. Decisamente meglio optare per una presenza discreta ma che sia pur sempre una presenza.

Fate leva sulla nostalgia – Tutti la provano, qualsiasi ex ripensando al passato e a voi avrà un batticuore e su questo potete giocare. Ripartite da ciò che l’ha fatto innamorare la prima volta, riproponete magari anche qualche vecchio outfit o vostro modo di fare: l’effetto revival può dare davvero ottimi frutti.

Effetto sorpresa – Anche un semplice messaggio, un incontro potranno bastare per stupirlo, per fargli respirare un’aura di romanticismo ella quale certo avrà bisogno per sbilanciarvi e dare al vostro rapporto una nuova opportunità.

Psicologia inversa – Tirare un po’ la corda potrebbe esser una buona idea. Riavvicinatevi all’ex in questione ma al tempo stesso non confessate palesemente il sogno di tornare insieme, anzi non dategli troppe certezze. E’ un equilibrio difficile ma va conservato.

Social – Instagram, Facebook e WhatsApp consentono like tattici ma sono anche terreni minati: evitate status melodrammatici o tentativi di apparire forzatamente felici, come se la vostra vita fosse migliorata dopo la rottura. Niente di esagerato, mi raccomando e siate coerenti con i vostri standard abituali

Gli strumenti dunque sono ora a vostra disposizione. Scegliere se usarli meno è però solo una vostra decisione. Che cosa farete?