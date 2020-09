Le ricette pratiche e veloci non hanno nulla da invidiare a quelle più elaborate. La pizza bianca con prosciutto e crescenza è così, semplice e genuina

Cosa prepariamo quando il tempo è poco, oppure vogliamo anticiparci in cucina. Come trasformare la merenda salata dei bambini in qualcosa di stuzzicante? Soluzioni ce ne sono molte, ma certamente quella della pizza bianca con prosciutto cotto e crescenza è una delle più golose.

Non c’è nemmeno bisogno di preparare la base: utilizzate la pasta di pane o quella di pizza già pronta, poi un prosciutto cotto a dadini (oppure una fetta intera che taglierete voi), la crescenza e il porro. In alternativo va benissimo anche lo stracchino o un altro formaggio morbido. La cottura è veloce, in mezz’ora potete portare tutti a tavola e il gusto è assicurato.

Pizza bianca con prosciutto e crescenza, ricetta veloce

Con gli stessi ingredienti della pizza bianca con prosciutto e crescenza potete realizzare anche una focaccia ripiena, Semplicemente dividete la pasta in due e stendetela. Una parte come base, poi il ripieno e l’altra parte come copertura cuocendo in forno per 20 minuti sempre a 170°.

500 g pasta da pane pronta

150 g prosciutto cotto a dadini

300 g crescenza

400 g porro

farina 0

burro

olio d’oliva

sale

Preparazione:

Sulla spianatoia leggermente infarinata stendete la pasta da pane senza però farla troppo sottile. Mettetela in una teglia bassa da pizza già unta con olio e terminate di stenderla con le dita, come fareste per una focaccia. Lasciatela riposare in un luogo tiepido per 15 minuti e intanto preparate gli altri ingredienti..

Pulite il porro, tritatelo e lasciatelo appassire in una padella con 2 cucchiai d’olio e una noce di burro (basteranno pochi minuti). Quando è raffreddato, distribuitelo sulla base della pizza e infilatela in forno a 170ç. Dopo 10 minuti unite anche il unitevi anche il prosciutto a dadini e cuocete altri 4 minuti.

Infine mettete anche il formaggio a fettine o cucchiaiate a seconda della consistenza e cuocete per altri 2 minuti. Sfornate, lasciate riposare un attimo e poi servite a fette.