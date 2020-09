Non ci crederai ma in realtà c’è la possibilità di utilizzare uno degli ingredienti che di solito impieghi in cucina, durante le ricette, per il bucato nella tua lavatrice. Ebbene sì, stiamo parlando di una spezia in particolare: il pepe nero.

Quando si tratta di pulizie, anche il bucato rientra nelle faccende domestiche. Ci sono molte cose che vanno storte quando ci dedichiamo all’igiene della casa: spesso e volentieri molti lavaggi in lavatrice non vengono affatto bene, scopriamo delle macchie che non ci aspettavamo e, talvolta i panni possono risultare addirittura parecchio scoloriti.

Pepe nero nella lavatrice: trucco furbo per un bucato senza macchie

Alla vista delle macchie, ci catapultiamo così alla ricerca di prodotti specifici e anche piuttosto costosi, nei migliori supermercati, per cercare a tutti i costi di risolvere i danni.

Ma forse non sappiamo che il rimedio è proprio nella nostra credenza. Infatti, con il pepe nero si possono evitare moltissimi spiacevoli danni ai capi. Ma facciamo chiarezza.

Nel bucato quotidiano siamo solite aggiungere il nostro detersivo preferito. Capita però che lo stesso, lasci dei piccoli residui sui nostri capi d’abbigliamento. Ci ritroviamo, soprattutto sulla superficie di capi scuri, grigi, neri, blu, a scovare delle piccole macchie, chiamiamoli meglio dei segni, che non sono altro che i residui di sapone.

Evita capi macchiati e scoloriti con il pepe nero

Come sopperire al problema? Per evitare quindi che il detersivo per il bucato delicato o non, rechi danni sui tuoi capi dobbiamo necessariamente usare il pepe nero.

Mescolando un solo cucchiaino di pepe nero con il tuo solito e affezionato detersivo si evita completamente lo scolorimento dei panni

Buona norma, durante questa pratica, è quella di impostare un programma che abbia una temperatura di lavaggio ad un livello decisamente basso.

Ma scopriamo perché, proprio il pepe nero, riesce ad evitare che i capi si danneggino e diventino scoloriti. Avevamo già parlato delle pastiglie per la lavastoviglie nella lavatrice e della loro efficacia ma anche il Pepenero non delude in quanto a soddisfazione a fine bucato.

Il pepe nero infatti possiede una composizione tale da impedire che tutti quei piccoli residui di sapone restino attaccati e quindi macchino i vestiti, inoltre riesce a garantire il non scolorimento dei vestiti su altri.

Spezia miracolosa per il bucato

Il pepe nero è dunque miracoloso, se usato in lavatrice aiuta a proteggere a mantenere brillanti i colori dei nostri capi di abbigliamento, ed è per questo molto utile aggiungerlo al cestello della lavatrice. È una Spezia che agisce come se fosse un detersivo naturale e decisamente ecologico.

Il pepe nero infatti funziona come se fosse un prodotto abrasivo, ad esempio una carta vetrata abbastanza delicata che è appunto in grado di rimuovere dei residui e delle macchie lasciate dal detersivo per i vestiti tradizionale. Evita inoltre, come abbiamo detto, la perdita di colore dei capi. Traggono maggior beneficio da questa spezia i capi di colori scuri, quelli che tendono a sbiadire più facilmente.

Quando avrete terminato il vostro programma in lavatrice di bassa temperatura i vostri capi risulteranno puliti e dai colori molto più brillanti

Ci sono diverse altre pratiche per evitare che i vestiti si sbiadiscano in lavatrice:

prima di tutto c’è la buona pratica di separare sempre i capi bianchi da quelli colorati

non caricare esageratamente il cestello della lavatrice

evitare se possibile i lavaggi con acqua estremamente calda

un altro nemico del colore dei capi è senz’altro l’asciugatrice, che con il tempo può sbiadire i panni.

Cercate sempre di far asciugare i vestiti all’aria aperta ma fate anche attenzione al sole, poiché anche quello può scolorire i capi, soprattutto quelli scuri.