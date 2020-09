Partecipazioni cookies, gli inviti al matrimonio dolci e fatti in casa

Dolci cookies fatti in casa che, con le giuste decorazioni, possono diventare le perfette partecipazioni per il vostro matrimonio. Scopriamo come.

Nel mondo delle partecipazioni originali abbiamo già esplorato diversi territori: partecipazioni formato infradito, partecipazioni stile biglietto aereo, partecipazioni in rilievo fai da te e molte altre ancora.

C’è però una nuova “dolce” opzione che vorremmo presentare alla vostra attenzione: le partecipazioni cookies.

Abbiamo scovato questa idea on line e l’opportunità sembra, letteralmente, ghiotta: biscotti decorati per comunicare agli invitati la data del lieto evento e, se possibile, anche il luogo.

Che cosa aspettiamo allora? Scopriamo insieme meglio di che cosa si tratta e come possiamo procedere per realizzare le nostre partecipazioni cookies.

I cookies diventano partecipazioni fai da te

Se siete amanti di pentole, fornelli e, soprattutto, pasticceria queste sono le partecipazioni su misura per voi.

L’idea è infatti quella di realizzare questi cookies proprio con le vostre mani per poi impacchettarli con nastri e carta trasparente e consegnarle ai vostri futuri ospiti.

Potrete realizzare dei biscotti in semplice pasta frolla e decorarli con glasse di zucchero, oppure optare per marzapane e decorare con cioccolata fusa o simili.

Certo, ci vuole una notevole manualità per realizzare partecipazioni tanto artistiche ma un po’ di pratica potrà aiutare a ottenere ottimi risultati.

Fate tanto allenamento allora prima di mettervi all’opera e, qualora non fosse delle esperte, vi consigliamo di optare per la semplicità, realizzando la scritta con l’aiuto di stencil precedentemente preparati con la carta forno e limitandovi a iniziali degli sposi e data: potrete poi allegare un biglietto con tutte le altre informazioni necessarie.

Non vi sentite all’altezza dei fai da te ma l’idea di partecipazioni cookies vi affascina troppo? Be’ senza dubbio potrete trovare on line diversi esperti pronti a realizzare meravigliosi biscotti progettati su misura per voi.

Giocate sui colori scelti per l’evento, magari su qualche forma particolare e il gioco sarà fatto. Originalità e cura del dettaglio sono serviti!

Non resta allora che decidere come procedere e affidarvi poi alle partecipazioni più dolci che poteste immaginare. Che il grande evento abbia inizio e con i presupposti migliori.