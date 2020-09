Le imperfezioni degli uomini che fanno perdere la testa alle donne

Contrariamente a quanto immagini le donne non sono affatto attratte dall’uomo perfetto e questo studio ne è la dimostrazione.

La perfezione è una parola tanto grande quanto spaventosa. Chi mai vorrebbe avere accanto una persona perfetta? Immaginate la frustazione di vivere con una persona priva di difetti. Difficile sentirsi all’altezza di un uomo così eccelso ecco perchè tendiamo ad apprezzare alcuni difetti negli uomini e le donne hanno condiviso i difetti che trovano più attraenti negli uomini in una conversazione sul noto sito statunitense Reddit.

I difetti degli uomini che le donne adorano

Questo sito conta una miriade di interazioni su argomenti disparati. Noi abbiamo trovato una conversazione tra donne nella quale ognuna indicava il difetto che la rendeva pazza d’amore riscontrato negli uomini. Andando a fare una classifica di questi commenti ecco cosa emerge:

A livello fisico, al primo posto troviamo che le donne amano gli uomini con un grande naso o un naso rotto! Commenti come: “Ho un debole per i grandi nasi. Ancora meglio se storto! A la Owen Wilson o Adrien Brody “,” Adoro i nasi grandi ” sono numerosissimi.

Le internaute affermano anche di amare gli uomini brizzolati, quel tono sale e pepe sembra conferire un aria molto sexy agli uomini stando ai commenti della chat. A seguire troviamo altre caratteristiche fisiche lontane dalla perfezione che fanno impazzire le donne come ad esempio:

“denti disallineati”

“sopracciglia molto folte”

“rughe ai lati degli occhi quando sorridono”

“occhiaie”

“cicatrici”

“capelli spettinati”

Questi sono tutti difetti fisici menzionati nella chat.

Ora passiamo adi difetti della personalità:

Questo punto abbraccia la mentalità e il comportamento degli uomini. Al primo posto troviamo la fedeltà, un concetto che si rifà non soltanto alla fedeltà nella coppia ma anche alla fedeltà di un uomo verso l’intera famiglia e a tutte le persone care. Secondo le utenti di internet anche l’uomo dfedele ai suoi valori è molto attraente.

Al secondo posto troviamo l’ironia. Questo è un argomento che abbiamo già trattato, vi abbiamo elencato i motivi scientifici per cui le donne preferiscono gli uomini ironici, questa chat conferma questo apprezzamento per gli uomini che hanno la capacità di divertire…. sorprendentemente di divertire raccontando barzellette su tema bellico e nazista, non abbiamo ben compreso il perchè.

Tra i difetti più apprezzati troviamo anche la sbadataggine e la goffaggine.

A quanto pare l’uomo un pò goffo fa impazzire le donne così come l’uomo l’uomo non eccessivamente sicuro di se, che mostra una leggera mancanza di fiducia in se stesso e non ha problemi a confermare i suoi limiti.

Segue nella lista l’uomo mangione. Le donne perdono la testa per gli uomini che hanno un grande appetito sopratutto perchè le aiutano a finire le cose che hanno nel piatto.

Che dire quindi, sembra che l’uomo perfetto con tanti difetti incarni un personaggio di un classico Disney: Roger della cartica dei 101. Saremmo curiosi di sapere quali sono i difetti che voi lettrici trovate irresistibili in un uomo.