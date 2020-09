I segni zodiacali ritardatari

Scopri quali sono i segni più ritardatari dello zodiaco e quali non lo sono per niente.

Essere ritardatari è una caratteristica difficile da cambiare. Sembra quando lo si è per natura si sia destinati a restare tardi a vita. E a meno di non trovare delle astuzie per riuscire arrivare in tempo (come segnare un dato impegno con un’ora di anticipo) le speranze di cambiare sono relativamente poche. Arrivare in ritardo è infatti un modo di essere che deriva da tanti fattori. E tra questi ci sono anche le stelle e l’influenza che hanno su ognuno di noi.

Per questo motivo, quindi, l’unica cosa che si può fare per ovviare al problema è capire se si rientra tra coloro che lo sono ed agire di conseguenza. Inoltre, sapere se chi ci sta intorno lo è a sua volta è sicuramente un buon modo per evitarci ore ed ore di attesa. Come? Arrivando noi stessi con un po’ di ritardo. Scopriamo quindi quali sono i segni più ritardatari dello zodiaco e quali, invece, non lo sono affatto.

Quanto sono ritardatari i vari segni dello zodiaco

Ariete – Quelli che non lo sono quasi per niente

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone estremamente puntuali. Ciò dipende dal loro andare sempre di corsa e dal voler sbrigare più cose nel minor tempo possibile. Essendo svelti di natura, non hanno quasi mai problemi nel rispettare gli orari in programma. E questo modo di essere li rende parecchio impazienti verso chi, invece, tende a tardare sempre. Per loro ogni istante perso ad aspettare qualcuno o qualcosa è infatti tempo prezioso del quale si sentono provati. E quando ciò avviene finiscono con il diventare piuttosto nervosi. Per fortuna, sono così precisi che spesso hanno la capacità di influenzare positivamente chi sta loro accanto. E quando ciò non avviene? I nativi del segno sanno farsi furbi, dando orari anticipati e presentandosi con il giusto ritardo per ottenere l’appuntamento perfetto.

Toro – Quelli che non lo sono affatto

In pochi se lo aspetterebbero da persone così calme e rilassate. Eppure, i nativi del Toro hanno la capacità di arrivare sempre perfettamente puntuali. Essere precisi è per loro così importante da impegnarsi a fondo per rispettare sempre la tabella di marcia. Così, pur di non far aspettare gli altri sono pronti a partire in largo anticipo o a prendersi per tempo prima di ogni impegno. Il risultato, ovviamente, è quello di arrivare spesso prima e di dover aspettare. Per loro, però, non si tratta di un grande problema. Sanno infatti come trascorrere il tempo dell’attesa e per riuscirci al meglio hanno anche l’astuzia di prendere appuntamenti sempre in posti tattici. Quando si ha a che fare con loro è quindi molto probabile che capiti di doversi incontrare nei pressi di un bar, di una libreria o di un negozio di loro gradimento.

Gemelli – Quelli che lo sono in modo saltuario

Come spesso accade, definire i nati sotto il segno dei Gemelli è davvero difficile. Si tratta infatti di persone che si dividono sempre tra modi di fare e di essere opposti. Se si parla di essere o meno dei ritardatari c’è quindi da aspettarsi che lo siano in modo discontinuo. Un vero problema per chi ha a che fare con loro. Perché non potendo prevedere il loro modo di agire, è praticamente impossibile organizzarsi di conseguenza. Purtroppo gli stessi nativi del segno non sono in grado di sapere se e quando arriveranno in ritardo. Ciò dipende infatti da tanti fattori come il mood del momento e le possibili distrazioni che possono trovare sul loro cammino. Quel che è certo è che non lo faranno mai di proposito. Il loro è semplicemente un modo di essere che proprio non riescono a cambiare.

Cancro – Quelli poco ritardatari

I nativi del Cancro tendono leggermente a far tardi. E questo perché si attardano spesso nei preparativi o in altre attività complementari. Per fortuna, cercando di essere sempre puntuali, si trovano quasi sempre a ritardare di pochi minuti. E quando non riescono a stare nei limiti auto imposti, hanno l’abitudine di avvisare. In questo modo, pur non potendo evitare il loro ritardi non si è quasi mai costretti ad attenderli per ore. Inoltre, si mostrano quasi sempre in grado di tollerare eventuali ritardi altrui. Cosa che facilita il tutto rendendo le cose più semplici da gestire. Detto ciò, presto o tardi, anche loro arriveranno davvero in ritardo. Ma se si tratta di una volta ogni tanto si può sopportare, no?

Leone – Quelli che tardano sempre un po’

I nati sotto il segno zodiacale del Leone amano le grandi entrate in scena. Per questo motivo non si fanno alcun tipo di problema nell’arrivare in ritardo. Tra aspettare e farsi attendere preferiscono sicuramente la seconda opzione. Inoltre, amando arrivare sempre freschi e splendenti, non sono i tipi da mettersi a correre per essere puntuali. Se si ha a che fare con loro è quindi importante tener conto che presto o tardi li si vedrà far tardi e che con molta probabilità non si scuseranno neppure. È infatti molto più facile che si limitino a spiegare i motivi che per loro saranno sempre validi e importanti in quanto legati a cose che li riguardano in prima persona. E sappiamo tutti come i nativi del segno prendano in grande considerazione tutto ciò che li riguarda.

Vergine – Quelli che non ritardano mai

La parola ritardo non appartiene al vocabolario dei nativi della Vergine. Precisi come pochi altri, sono infatti così fissati con l’arrivare puntuali da rischiare quasi sempre di presentarsi con largo anticipo. Per loro, far tardi equivale ad uno smacco della propria persona. E ciò li porta a programmare sempre ogni singolo appuntamento, prendendo in considerazione anche eventuali contrattempi. Ovviamente, questo modo di essere li porta a non sopportare coloro che tardano e, sopratutto chi li fa arrivare tardi, tardando a sua volta. Cosa che quando avviene li porta a diventare davvero intrattabili. Dopotutto, la puntualità è qualcosa a cui tengono in modo molto particolare. Chi ha a che fare con loro, quindi, può star sicuro di vederli arrivare sempre con largo anticipo.

