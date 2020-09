Quante volte durante la giornata ti capita di sentirti molto gonfia? Ogni volta è un disagio questo al quale non sappiamo trovare una soluzione rapida e genuina al contempo.

La pancia gonfia è un problema che affligge molte persone e, se per gli uomini può non essere un problema insormontabile, per noi donne può diventare un vero e proprio inestetismo da voler combattere a tutti i costi. In realtà hai la possibilità di migliorare questa condizione di fastidio preparando uno speciale frullato sgonfia pancia con soli 4 ingredienti.

La ricetta di oggi infatti ti propone una preparazione di soli 4 ingredienti, che ti permetterà di godere di un frullato sano da gustare fresco e che ti regalerà una tanto ricercata sensazione di leggerezza e benessere. Frullato sgonfia pancia pratico e veloce con 4 ingredienti.

Come sgonfiare la pancia con un rimedio naturale da preparare a casa tua

Questo sì che è un frullato, saziante, facile, nutriente e benefico che riuscirà a farti sentire meno gonfia e più leggera. Gli ingredienti sono facilmente reperibili e davvero semplici! Puoi prepararlo comodamente a casa, portarlo con te in un bottiglia termica per mantenerlo fresco. Il rimedio miracoloso a quel terribile gonfiore che spesso accompagna noi donne sul finire della giornata.

Il gonfiore addominale può dipendere da moltissime problematiche o patologie, per questo è sempre bene, dopo una persistenza prolungata del fastidio, rivolgersi ad uno specialista.

Altre volte capita perché hai mangiato velocemente a causa di impegni improvvisi, lavoro, vita frenetica in generale. Accade infatti una vera e propria irritazione del colon che di conseguenza si dilata e così la pancia diviene dura e gonfia e provoca un senso di malessere a dir poco irritante.

Per aiutare, migliorare o prevenire questo disturbo e sentire e vedere una pancia più piatta puoi bere ogni mattina questo praticissimo frullato.

Il frullato speciale sgonfia pancia

Puoi sperimentare tutte le varianti che preferisci purché tu includa sempre 4 ingredienti fondamentali: una bevanda vegetale a scelta, la cannella, un frutto a scelta ed infine l’avena.

La bevanda vegetale può essere tranquillamente una a scelta tra soia, riso integrale, cocco, avena, farro, quinoa, purché non contenga zuccheri aggiunti. Se vuoi puoi sostituirla con dello yogurt greco per conferire al frullato più cremosità, considerando inoltre le proprietà che regolano l’intestino.

L’avena è lo sgonfia pancia perfetto! Contiene molte fibre e favorisce il transito intestinale. La frutta è per eccellenza disintossicante e depurativa, la mela è uno di questi.

Metti nel frullatore 2 dei frutti scelti (dipendentemente dalle dimensioni), 3 cucchiai di fiocchi di avena, bevanda vegetale o yogurt tanto quanto in base alla cremosità o liquidità che vuoi ottenere, un cucchiaino di cannella e una decina di cubetti di ghiaccio. Da sperimentare anche il nostro frullato drenante e pratico fai-da-te.

Un altro buon frullato per sentirsi subito in forma può essere quello a base di sedano e ananas (potete seguire la preparazione nel video sottostante).

Scopriamo inoltre perché, proprio il sedano e l’ananas secondo la scienza, possono aiutarci a prevenire i gonfiori addominali e ad attenuarli.